新华社开罗4月27日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹地方组织和民间机构27日说，苏丹快速支援部队当天在首都圈的恩图曼市杀害了30多名平民。

苏丹地方组织“萨勒哈中心抵抗委员会”27日发表声明说，当天上午，苏丹快速支援部队在恩图曼市南部萨勒哈地区绑架并杀害超过30名手无寸铁的平民。

另据苏丹民间机构“苏丹医生网”同日发表的声明，苏丹快速支援部队在萨勒哈地区开枪打死包括儿童在内的31名平民，构成战争罪和反人类罪。声明呼吁国际社会采取紧急行动，开辟安全通道，让该地区居民得以撤离。

社交媒体上的视频片段显示，身穿苏丹快速支援部队制服的士兵向坐在地上的人开枪。

苏丹快速支援部队尚未就此次袭击事件作出回应。

3月底，苏丹快速支援部队从首都喀土穆市撤退到恩图曼市，并控制了萨勒哈地区。苏丹冲突双方此后在该地区多次发生冲突。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续两年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

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