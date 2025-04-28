凤凰古城景色如画，吸引众多中外游客。

刘振军摄（人民视觉）

马来西亚游客身着苗族服饰，在凤凰古城合影留念。

杨 迅 黄文渊摄影报道

王怡远（左）为艾斯讲解过桥米线正确吃法。

赵钒雅摄

李婉欣在安吉进行绘画创作。

俞 莹摄

外国游客在贵州黔东南苗族侗族自治州台江县观看节日庆祝场景。

新华社记者 刘 续摄

采茶工在安吉一处茶园里采摘春茶（无人机照片）。

许昌银摄（人民视觉）

越南游客在蒙自品尝过桥米线。

薛莹莹摄（影像中国）

中国全面放宽优化过境免签政策后，全球游客“说走就走”的赴华旅游热潮持续升温，旅行目的地不断拓展。不少外国游客走进中国县城，体会别样山水人情。从浙江安吉到湖南凤凰，再到云南蒙自，中国县城以生态之美、文化之韵、烟火之气，赢得各国游客的喜爱，也让他们从不同侧面了解中国发展成就，进一步感知真实立体全面的中国。

浙江湖州市安吉县——

“在绿水青山间欣赏自然与人文”

本报记者 刘军国

“安吉白茶讲究一芽一叶，不能用指甲掐。”浙江湖州市安吉县溪龙乡茶山春意盎然，新加坡游客李婉欣在茶农的指导下，小心采下一片嫩叶，轻嗅之后笑着说：“是记忆中的味道。”

这是李婉欣的第二次安吉之旅。她的“记忆”来自2019年友人赠送的安吉白茶，那种独特的茶香让她始终对安吉念念不忘。2024年中新免签政策生效，李婉欣也在取得市场营销学位后，于去年10月实现了到安吉旅游的愿望。她的人生轨迹也因安吉发生改变。

“绿水青山、茶园竹林，还有质朴的安吉人，都给我带来了创作灵感。”李婉欣介绍，她自幼喜爱绘画，虽未接受过专业教育，但始终对艺术创作充满憧憬。去年在安吉旅游的短短6天里，她创作了不少绘画作品，其中一幅描绘安吉茶山的画在环球艺术体育文化协会举办的卢浮绘画比赛中获奖。她因此受到鼓舞，决心追逐艺术梦想，考取了一所英国艺术院校，今年9月就将踏上异乡求学的旅程。“在去求学前，我特别想再来安吉，看看我梦开始的地方。”李婉欣说，今年3月，她特地挤出近一个月的时间，专心欣赏白茶采摘季里的安吉美景。

走进李婉欣在黄杜村民宿的房间，只见墙上挂满五彩斑斓的画作：茶山、竹林、金鱼、猫咪……用色大胆、构思奇巧。除了上山采茶，她还游览了余村、大竹海、吴昌硕纪念馆等地。在安吉旅行，让李婉欣感到亲切与温暖。乘坐公交，司机主动给她讲解吃住行娱；住在民宿，邻里邀请她到家中品尝地道佳肴；游览参观，工作人员服务亲切周到。“我去过全球很多地方，安吉给我的印象很特别。”李婉欣说，这里不仅处处可见生态之美，现代设施与公共服务也很完善。

作为绿水青山就是金山银山理念的诞生地，安吉县近年来深耕生态旅游，成为中国首个获得联合国人居奖的县级城市，接连获评“世界最佳旅游乡村”“中国首批全域旅游示范区”等称号。据介绍，安吉县已入选浙江省入境旅游创新发展先行试点，将进一步聚焦国际游客需求，通过完善景区外文标识、开通国际旅游专线巴士等举措，优化“竹文化、白茶文化、乡村度假、户外运动”四大主题产品，努力为外国游客打造“国际乡村会客厅”。

从一杯茶到一幅画，安吉以绿水青山为桥，与各国游客共享生态之美、人文之韵。“在绿水青山间欣赏自然与人文，相信我能创作出更有感情的作品。”李婉欣说，再过不久，她将开启自己的艺术之路。“明年暑假，我还会用足一个月的免签时间，再来这里游玩。”李婉欣说罢，背起画板向茶山走去。

湖南湘西土家族苗族自治州凤凰古城——

“每个转角都能遇见美丽的风景”

本报记者 杨 迅

一座青山抱古城，一湾沱水绕城过。湖南湘西土家族苗族自治州凤凰古城如同一颗明珠，镶嵌在山水之间，以深厚历史文化积淀与独特民族风情，吸引各国游客。

“与大城市相比，凤凰古城有着独特的魅力，自然风光和历史人文交融得很好。在这里，游客可以在欣赏山清水秀的边城的同时，沉浸式体验中国少数民族地区的风土人情。”德国游客霍耶尔说，尽管他和妻子曾多次来中国旅游，但凤凰古城还是让他们感到惊喜。

春光里，凤凰古城附近的湘西边墙掩映在花海之中。来自斯洛文尼亚的普里莫兹·克莱尔带着母亲登上城墙赏景，一路欢声笑语。“母亲一直向往来中国旅行，今年终于如愿。”克莱尔说，他们在中国旅游的途中了解到凤凰古城，便临时决定前来。湘西边墙保存完好的营汛遗址、屯堡、碉楼、古道等让母子二人叹为观止。在凤凰古城的几日里，克莱尔陪母亲漫步沱江之畔，穿行于静谧城楼与古朴街巷之间。“每个转角都能遇见美丽的风景，传统建筑富有韵律之美，展现了中国文化的深厚底蕴，令人流连忘返。”克莱尔说。

凤凰古城里，身着苗族传统服饰旅拍的外国游客随处可见。不久前，一批马来西亚游客到古城后，被这里浓郁的民族风情所吸引，纷纷换上精美的苗族盛装，头戴银冠、身着精美的刺绣服饰，成为古城里一道独特的风景。马来西亚游客翁可欣表示：“这次来凤凰古城玩得非常开心，这里的民族服饰很美，穿着拍照很漂亮，各式各样的美食也很多。”

随着张吉怀高铁开通，凤凰磁浮观光快线运营，湘西边城机场通航，高速公路、高铁、飞机“三位一体”交通格局形成，让游客到凤凰古城旅游更加便捷。“除了交通越来越方便，路上也有了更多的英文指示牌，这里还有和大城市一样精致的民宿。”加拿大游客马丁曾多次游览凤凰古城，“凤凰古城像一面镜子，折射出中国近年来取得的发展进步。我会向更多朋友推荐这里，让更多友人前来感受凤凰古城的魅力。”

夜幕降临，凤凰古城城墙下的青年旅舍灯火通明，留言墙上贴满用不同语言写的便签：“我找到了比《马可·波罗游记》更真实的东方”“在沈从文故居听一场春雨”……字里行间，饱含着游客对这座湘西小城的留恋和喜爱。

云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市——

“云南咖啡口感不错，风味也非常独特”

本报记者 叶传增

“这里不仅风光优美、气候宜人，还有丰富的美食文化。”在云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市，早上吃一碗过桥米线，下午品一杯湖边咖啡，晚上漫步夜市，浓浓的烟火气让俄罗斯游客艾斯找到了“旅行中的幸福感”。

上午9时，艾斯走进蒙自一家老字号米线馆，点了一份过桥米线。店员端上热气腾腾的高汤和十几种配菜，他兴奋地掏出手机拍起照来。拍完照，看着眼前一桌子的配菜，他为怎么吃过桥米线发起了愁。店长王怡远见状主动上前，示范过桥米线的正确“打开方式”：“配菜要按照先生后熟的顺序依次下入汤里，每一步都有独特的寓意。先放鹌鹑蛋，寓意生活圆满；再放鲜肉，寓意好运长久……”在店长的指导下，艾斯兴致勃勃地将食材依次放入汤中，边吃边听起了米线背后的故事——一段关于古代书生求学赶考，妻子用滚烫鸡汤送饭的传说。

“肚子饱了，脑袋也饱了。”艾斯用不太流利的中文说。在他看来，过桥米线不仅味道鲜美，制作、品尝的过程也充满仪式感，这些都展现了中华饮食文化的独特魅力。“我要把过桥米线的故事拍成短视频，推荐给更多外国朋友。”除了品尝美食，旅行间隙，艾斯还喜欢逛当地菜市场。香椿、豌豆尖、茉莉花……各种春菜春花琳琅满目，让他感觉十分新奇：“逛这里的菜市场，好像在逛植物园。”

繁忙的集市、热闹的商场、如织的游客……来到蒙自后，艾斯充分感受到中国县城的蓬勃发展。随处可见的咖啡馆尤其让他印象深刻。不论是在繁华的商圈，还是在老城的街巷，他经常与咖啡馆不期而遇。据统计，目前蒙自市共有210余家咖啡馆。“这里咖啡馆这么多，让我觉得蒙自不像一座边远小城。”艾斯说。在咖啡馆品尝了云南特色的小粒咖啡后，他赞不绝口：“云南咖啡口感不错，风味也非常独特，我很喜欢！”

“免签政策的不断优化，让外国游客的活动区域大大拓展，能自由灵活地规划旅游线路，从而有更充足的时间深度体验云南各地的风情。”云南大学工商管理与旅游管理学院副教授王桀表示，作为中国面向南亚东南亚的辐射中心，在240小时过境免签政策实施后，云南吸引了大量外国游客。2025年1—3月，蒙自市接待境外游客16240人次，其中境外过夜游客4318人次。“越来越多的外国游客选择到蒙自这样有特色的目的地，相信在这里能看到一个更加真实立体全面的中国。”艾斯说。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)