首届“迪拜人工智能周”吸引全球逾万名业内人士参会

本报记者 张志文

首届“迪拜人工智能周”期间，外国客商参观中国科创企业展台。

本报记者 张志文摄

由迪拜人工智能中心与迪拜未来基金会联合举办的首届“迪拜人工智能周”日前在阿联酋迪拜落幕。本届“迪拜人工智能周”为期5天，举办了人工智能大会、人工智能节、全球提示工程大赛等一系列活动，吸引了来自100多个国家和地区的逾万名专家、决策者、创新者和企业代表参加，共同探讨人工智能前沿技术，展望产业未来发展前景。

走进活动现场，一个摆满各类药用植物盆栽的展台引起了记者的注意，上面摆放着青蒿、杜仲、陈皮等中药材。原来，这是迪拜医科大学团队发布的人工智能问诊系统“莱拉医生”的配套展示。记者通过语音问询健康状况，大屏中的“莱拉医生”迅速给出诊疗方案，还提供了由天然草药组成的保健配方。“我们精选来自全球各地的天然草药，希望通过这款人工智能应用，让更多用户享受科技带来的健康便利，并领略天然草药的功效。”迪拜医科大学人工智能与技术负责人赫萨·卢塔向记者介绍。

活动期间，迪拜财政局还发布了面向公共财政领域的人工智能合规验证平台。迪拜财政局局长阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨利赫介绍，该平台运用开源大模型与“检索增强生成”技术，可以实现法规文本自动解读、风险识别与双语合规报告生成，大大提升了审查效率与透明度。作为迪拜人工智能园区首批合作的初创企业之一，曼迪斯分析公司展示了研发的人工智能预警系统。该公司联合创始人安东·塔拉修克说：“这套系统可以更及时、全面地捕捉和分析网络数据信息，最快可在3分钟内对突发事件作出反应。”目前，该预警技术已被迪拜民防局采用。

“迪拜人工智能周”不仅是阿联酋本土企业展示实力的舞台，也成为国际创新成果交流的窗口。包括中国在内的多个国家和地区的企业，纷纷展示了人工智能场景应用创新方面的最新成果。中国科创企业带来的数字化碳中和管理平台、机床管控系统“工艺盒子”等创新成果首次亮相中东，受到不少客户青睐。上海胜算速惠云科技有限公司负责人周政军向现场观众详细介绍了企业研发的大模型云计算技术“胜算云”，该技术可为分散全球的闲置算力提供托管上云及运营服务，“我们还计划在阿联酋建设‘胜算云’国际版平台，用中国创新技术为中东地区人工智能产业发展贡献力量。”

近年来，阿联酋将人工智能产业视为发展数字经济的关键。以迪拜为例，据测算，数字经济转型有望为其创造每年约1000亿迪拉姆（约合2000亿元人民币）的产值。阿联酋副总理兼国防部长、迪拜王储谢赫哈姆丹·阿勒马克图姆表示，迪拜期望借助人工智能的变革力量，推动经济增长、提升民众生活质量、创造新的发展机遇。“举办‘迪拜人工智能周’，是我们对引领人工智能创新承诺的重申，我们要确保迪拜始终站在全球数字经济的前沿。”他呼吁各国加强协作，让人工智能为人类社会福祉和经济增长发挥更加积极的作用。

（本报迪拜4月27日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 16 版）

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