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世界卫生组织呼吁——

巩固全球来之不易的疟疾防治成果

本报记者  戴楷然
2025年04月28日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月25日是世界防治疟疾日。世界卫生组织表示，多年来在新疟疾疫苗、防控、下一代预防等方面的研发和投入正在取得回报。截至目前，世卫组织已在全球认证46个国家和地区实现“无疟疾状态”。在其余83个疟疾流行国家中，2023年有25国报告病例数不足10例。同时，更多国家将疟疾防控和消除作为国家优先事项。

　　疟疾是由疟原虫引起、蚊子叮咬传播的急性传染病，也是全球最大的公共卫生问题之一。根据世卫组织发布的《世界疟疾报告2024》，2023年全球疟疾病例数约为2.63亿例，比上一年增加约1100万例。不过，自2020年以来，全球疟疾死亡病例数持续下降，2023年约为59.7万例，比上一年减少1.1万例。其中，2023年非洲地区疟疾病例高达2.46亿例，占当年全球疟疾病例数的94%，死亡病例为56.9万人，占全球疟疾死亡人数的95%。目前，多个非洲国家正采取措施，通过改革疾控管理体制、加强病例监测系统、扩大诊断治疗范围、提高公众参与等方式，以降低疟疾发病数量。

　　世卫组织同时指出，尽管全球疟疾防治已取得显著防治成果，但仍面临着资金缺口持续扩大、气候变化影响加剧等挑战。资金不足是全球疟疾防治的主要障碍，这导致一些防治工具难以普及。报告指出，2023年全球用于疟疾的资金总额估计为40亿美元，相比2022年的41亿美元略有减少。世卫组织提出的《2016—2030年全球疟疾技术战略》中，设定了“2023年需83亿美元投资”的目标。这意味着2023年仅筹集到所需资金的48%，而2022年的比例为52%。在2025年，资金削减可能导致许多疟疾流行国的防治进程脱轨，使数百万人的生命处于危险之中。

　　世卫组织强调，气候变化可改变疟疾传播媒介的分布，影响疟疾的传播模式以及全球疟疾发病总体情况。极端天气事件频发，为蚊子创造更多的繁殖场所，增加了疟疾传播的风险。而洪水、飓风和干旱等自然灾害导致大量民众流离失所，进一步推高了疟疾的发病率和死亡率。例如，2022年至2023年，自然灾害致使非洲东南部国家马拉维疟疾病例增加3.1%，莫桑比克疟疾病例增加3.9%。为此，报告呼吁尽快采取综合性防治措施，确保流离失所人群能获得及时医学预防和治疗，并将疟疾防治纳入更广泛的人道主义救援工作中。

　　世卫组织呼吁各方通过“再投资、再构想、再承诺”，巩固来之不易的疟疾防治成果。例如，疟疾流行国家需增加国内支出，确保所有风险人群都能获得预防、检测和治疗疟疾所需的服务；通过创新工具、战略和伙伴关系重新制订应对措施；研发新的、更有效的抗疟疾药物；在卫生服务、诊断、疫苗和病媒控制等方面取得创新进展。

　　长期以来，中国向全球积极推广应用青蒿素，并通过提供药物、技术援助、援建抗疟中心、人员培训等多种方式，为全球疟疾防治作出重要贡献。中国还依托“世界卫生组织消除疟疾研究与培训中心”，为非洲等85个国家和地区的2000多名疟疾等传染病防治卫生官员及技术人员提供培训。世卫组织数据显示，非洲疟疾死亡率从每10万人0.14%降至0.055%，全球每年逾亿患者接受青蒿素治疗，仅撒哈拉以南非洲地区就有约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法，累计挽救数百万人生命。青蒿素成为中国抗疟援助的重要品牌和名片，为全球疟疾防治作出重大贡献。

　　（本报约翰内斯堡4月27日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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