张 明

近期，美国滥施关税政策对国际金融市场造成直接冲击，美国股市、债市、汇市出现了三者齐跌的罕见现象。其中，美国10年期国债收益率由4月4日的4.01%一度升至4月11日的4.49%，创下自2001年“9·11”事件以来的最大单周涨幅。收益率飙升对应的是美债价格的大幅下跌，进而引发全球对美国债市场系统性风险的普遍担忧。

4月以来，美长期国债收益率快速上升及其导致的市场巨震，主要受四重因素驱动：

一是美国政府滥施关税引发美国经济再通胀预期。市场预测，仅美国对华关税加征至245%这一举动，就将显著推高其进口商品价格，恶化美国中低收入群体生活水平，并推高其未来通胀预期。通胀预期升高导致美联储降息空间收窄，进而推高长期国债收益率。

二是外国投资者购美债意愿进一步下降。在地缘政治博弈加剧背景下，近期欧洲机构投资者投资美元资产的规模明显下降。同时，美元指数显著贬值，市场对美国财政赤字可持续性的担忧及美国长期利率继续上升的预期，都降低了外国投资者短期内继续购买美国债的意愿，这也会推升美长期国债收益率。

三是美国债收益率单边飙升导致国债基差交易快速平仓。过去，美国债市场上有大量通过杠杆放大的国债现货与期货套利交易。现在，美长期国债收益率大幅上升，国债现货价格暴跌，导致从事基差交易的套利者被迫平仓止损，从而产生了较大规模的国债卖出，进一步抬升其长期国债利率。

四是美国债作为全球安全资产的声誉被严重削弱。白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰近期在一份报告中提出，未来要“强制”外国投资者将所持美债置换为超长期低息债券，并限制投资者直接在市场上出售这些美债。如果外国投资者拒绝“合作”，美国政府将会对这些投资者的投资收益征收高额税收。这种金融霸凌行径将会严重侵蚀美国债的声誉和信用。在相关预期作用下，当前外国主权投资者购买美国债的意愿明显下降，这也将导致美国债收益率上升。

整体来看，基本面因素、市场供求因素、套利交易平仓因素与资产声誉因素共同推高了美国长期国债利率，而且不排除未来几个月内美长期国债收益率继续显著上升的可能性，这无疑将给美自身带来更多风险。

债券利率上升将显著抬升美国政府的还本付息压力，进而加剧财政赤字。随着年内大量美国债到期，美国政府将会续发国债，而在当下发行国债的成本无疑要比过去高很多。这意味着未来一段时期，美国政府还本付息的压力将会明显加大，并将继续引发市场关于美债务可持续性的担忧。美债信用严重降低，最终动摇的是美元霸权根基。反过来讲，全球投资者对于其他安全资产的投资意愿将更加强烈，会越来越多转向其他具有充分流动性、较高收益、规模足够大的安全资产。

（作者为中国社会科学院金融研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)