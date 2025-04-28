据新华社雅典4月26日电 （记者陈刚）“中希数字遗产联合实验室”揭牌仪式日前在雅典希腊国家考古博物馆举行。该实验室旨在深化中希两国文化遗产数字化领域的合作，探索推动该领域内的创新合作模式。

希腊文化部秘书长乔治斯·季扎斯卡卢在致辞中高度评价希中两国文明交流的重要意义。他表示，数字化技术为文明互鉴开辟了新路径，通过虚拟复原与全球传播，古老遗产得以跨越语言与地域，成为全人类共享的精神财富。

中国驻希腊大使方遒表示，成立“中希数字遗产联合实验室”是两国在文化遗产和数字技术领域合作的最新成果，是中希两大文明交流互鉴的成功例证，也是探索解决文化遗产保护问题的创新方案。

2024年7月，由北京市海淀区圆明园管理处、希腊国家考古博物馆、陕西秦始皇帝陵博物院、雅典理工大学等8家中国和希腊的文化机构联合打造的“中希数字遗产联合实验室”正式签约。实验室邀请两国顶尖的数字技术和遗产管理研究机构参与，联合策划和开展数字遗产领域创新合作项目。

揭牌仪式当天，来自陕西省文物局、陕西省文旅厅的代表与希腊卫城修复中心、希腊国家考古博物馆的专家学者进行了主题为“古城对话·文明交流”的研讨，就数字技术赋能文化遗产展开交流，分享在数字化应用领域的案例和经验。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 03 版）

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