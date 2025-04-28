据新华社突尼斯4月26日电 （记者黄灵、王一盛）中突文明交流论坛26日在突尼斯首都突尼斯市卡拉姆国际展览中心举行。这是第三十九届突尼斯国际书展中国主宾国重点活动，来自中突两国文化界、出版界、学术界的专家学者共约150人参加了论坛。

突尼斯国际书展主席穆罕默德·卡德里在论坛发言时表示，中国担任此次书展的主宾国，体现了突中之间的传统友谊，文化交流是发展两国伙伴关系最重要的动力之一。他表示，突方希望今后能在电影、戏剧、造型艺术、知识产权和版权等方面与中方开展更深入的交流与合作。

阿拉伯国家联盟（阿盟）教科文组织国际事务负责人尼斯琳·加尼姆表示，文化交流是中国与阿拉伯国家伙伴关系的基础之一，阿盟教科文组织致力于加强与中国的合作。

中国出版集团有限公司代表在主旨演讲中表示，中突两国以书为媒倾听彼此的声音，共同探讨文明交流互鉴很有意义。中国式现代化注重文化的力量，将为世界发展提供新的机遇。

论坛上，与会的专家学者还围绕“中国式现代化与南南合作”“中突人文交流与出版合作”等主题进行深入讨论。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 03 版）

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