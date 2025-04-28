——携手周边国家共创美好未来③

面对变乱交织的国际形势，地区国家普遍要开放、不要封闭，要团结、不要分裂，要合作、不要对抗，要公道、不要霸道，要共生、不要零和

建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，离不开正确价值理念的引领。和平、合作、开放、包容的亚洲价值观传承亚洲悠久文明传统，凝聚地区各方共同价值理念，汇聚亚洲人民对美好生活的共同向往，为推动构建亚洲命运共同体提供了理念遵循。

面对变乱交织的国际形势，地区国家普遍要开放、不要封闭，要团结、不要分裂，要合作、不要对抗，要公道、不要霸道，要共生、不要零和。弘扬和平、合作、开放、包容的亚洲价值观，是地区各方的共同呼声。中国是亚洲价值观的坚定倡导者，也是积极践行者。东南亚之行期间，习近平主席以大国担当发出维护自由贸易、反对单边霸凌、构建人类命运共同体的正义之声，为各国团结合作注入信心和勇气。马来西亚总理安瓦尔表示，“值此困难时刻，世界渴望稳定性、可靠性、方向感。在中国的作为中，我们看到这些品质并深感钦佩，认识到中国带来的不仅是稳定性，更是未来持久的希望。”

和平是亚洲的人心所向。亚洲人民经历过殖民战乱带来的苦难，深知和平的宝贵，期待建设一个和平安宁的亚洲。过去几十年，亚洲走出积贫积弱、动荡战乱，逐步走向和平稳定、发展繁荣，得益于地区国家坚持独立自主、相互尊重、包容互鉴，共同维护地区和平稳定的大环境。当前，霸道霸凌、强权政治抬头，安全挑战层出不穷，地区各方唯有共同恪守和平共处五项原则，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能不断夯实长治久安的根基。

合作是亚洲的共同需求。过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了“亚洲奇迹”。“亚洲奇迹”表明，地区发展的密码是合作共赢。亚洲国家比邻而居，共同利益、共同责任让各国紧密相连。着眼未来，亚洲继续发展进步，亚洲人民过上更幸福的生活，离不开互帮互助、互利合作。习近平主席东南亚之行期间，中国同越南、马来西亚、柬埔寨三国达成百余份双边合作文本，表明中国和地区国家探寻合作新机遇，实现合作共赢、相互成就的诚意。

开放是亚洲的必然选择。亚洲成为世界最具发展活力和增长潜力的地区，一条重要经验就是积极敞开大门、主动融入世界。当前，个别大国的单边主义、保护主义逆流给地区发展繁荣带来严重风险。站在新的十字路口，地区没有哪个国家愿意，也没有哪个国家能够退回到封闭的孤岛。小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。各方携手推动普惠包容的经济全球化，共同守护开放融通的地区合作大格局，才能在风高浪急时更好守护自身利益。

包容是亚洲的文化基因。亚洲文明在历史长河中靠交流互鉴不断发展进步，亚洲人民最懂得求同存异、有容乃大的道理。地区国家不论大小、强弱、贫富，都是平等一员；各国的事由各国人民做主，地区的事大家商量着办，这是对亚洲文明传统的自觉传承，也是顺应时代潮流的智慧选择。坚持相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度，亚洲方式为正确处理国家关系、推动建立新型国际关系提供思路，为化解摩擦分歧、实现相互成就贡献方案，在这个各国命运与共的时代展现独特价值。

亚洲的未来，掌握在亚洲人民自己手中。坚持和平、合作、开放、包容的亚洲价值观，坚持共迎挑战、共创未来，全球发展的“亚洲时刻”将闪耀更璀璨光彩。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)