海洋命运共同体正从中国倡议发展为国际共识、从理念愿景转化为实践行动——

“我们人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连结成了命运共同体，各国人民安危与共。海洋的和平安宁关乎世界各国安危和利益，需要共同维护，倍加珍惜。”2019年4月23日，习近平主席在集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长时，提出“构建海洋命运共同体”。

6年来，在中国和有关各方共同努力下，海洋命运共同体正从中国倡议发展为国际共识、从理念愿景转化为实践行动，取得一系列合作成果，为建设和呵护美丽繁荣的海洋家园提供了中国方案，为构建人类命运共同体持续注入动力。

合力维护海洋和平安宁

在埃及伊斯兰陶瓷博物馆内，一只青花瓷碗釉色温润、碗沿斑驳，展品信息栏上用古体阿拉伯文写着“来自东方的海上使者”。馆员介绍，郑和率船队曾靠泊红海沿岸，中国瓷器进入埃及。

中华文明具有突出的包容性、和平性，这些突出特性也深深融入中国历史悠久的海洋文化中。郑和七下西洋，最远到达非洲东海岸，播撒下和平与友谊的种子，促进中外经贸往来和文明互鉴。

埃及亚历山大大学历史学教授法鲁克说：“郑和下西洋体现了中华文明和而不同、协和万邦等理念，这正是海洋命运共同体理念的深厚文化根基所在。”摩洛哥海洋事务专家沙基尔表示：“中国对海洋的理解从来不是侵略扩张，而是以‘海’为桥，联通各方，命运与共。”

进入新时代，中国倡导构建海洋命运共同体，与各方加强海上对话交流，走互利共赢的海上安全之路，携手应对各类海上共同威胁和挑战，合力维护海洋和平安宁。

中国海军连续十几年护航亚丁湾，“和平方舟”号医院船累计到访49个国家和地区，服务民众37万余人次；积极参与环境保护、资源养护等国际规则制定，紧密对接联合国“海洋十年”等倡议；发展蓝色伙伴关系，搭建中国—东南亚国家海洋合作论坛、中非海洋科技论坛等平台……中国以实际行动维护海上和平稳定，促进海洋发展繁荣，赢得国际社会赞誉。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略表示，中国倡导共商共建共享的海洋治理观，尊重国际法尤其是《联合国海洋法公约》权威，鼓励各方以平等、协商和合作的方式处理海洋事务，为发展中国家参与全球海洋治理提供了机会。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，当下，面对海洋资源紧张、气候变化以及区域海权争端等，中国坚持和平共处、合作共赢，推动形成符合时代发展潮流的全球海洋文明观。

葡萄牙阿尔加夫大学海洋科学研究中心主任阿德利诺·卡纳里奥表示，中国积极参与海洋对话与合作，强调共商共建共享的海洋治理观，展现了完善全球海洋治理的决心。当今世界面临严峻的环境挑战和紧张的地缘政治局势，中国推动海洋合作、维护和平的行动至关重要。公海治理、深海资源开发、极地地区管理等新问题的解决也需要中国参与。

释放蓝色经济动能

4月11日，在马来西亚关丹，随着“海丰太平洋”轮汽笛长鸣，关丹港—北部湾港冷链精品航线正式开通。这条新的跨境海运物流通道，让中马两地更多的优质货物加快流通、惠企利民。马来西亚交通部部长陆兆福表示，新航线是马中之间长期合作的成果体现，将进一步巩固关丹港的战略地位，深化马中共建“一带一路”合作。

世界因海洋而联通，因联通而发展，因发展而繁荣。中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。在《“一带一路”建设海上合作设想》《蓝色伙伴关系原则》《“一带一路”蓝色合作倡议》等框架下，中国与各方不断拓展海上务实合作，充分发掘海洋潜力，使海洋成为各国可持续发展的不竭源泉。

从建设港口、跨海大桥等基础设施，到发展水产养殖、海洋生物医药等海洋产业，再到推动海上风电、海水淡化等民生项目，中国与各国开展多元化海上务实合作，不仅提升了互联互通水平，还带动了贸易投资增长，不断释放蓝色经济澎湃动能。

晨光熹微，肯尼亚夸莱郡的渔民在薄雾中出海撒网，所捕捞的野生鳀鱼加工成鱼干后出口中国，制成美味食品，再销往30多个国家。“肯尼亚海洋资源丰富，但本地市场有限，当地许多渔民时常卖不出渔获，靠海却致不了富。”肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内告诉记者，“与中国的合作为当地渔民打开了市场。中国企业在这里投资建厂，培养了一批本地技术工人，有助于充分释放肯尼亚的蓝色经济潜力。”

欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，希腊和中国都是文明古国，海洋在两国经济社会发展中的作用至关重要。比雷埃夫斯港已成为希中合作互利共赢的典范，不仅带来屡创新高的收入和利润，也促进了亚欧大陆的互联互通。在海洋命运共同体理念指引下，希中海洋合作将迎来更广阔前景。

完善全球海洋治理

在浙江台州，一个名为“蓝色循环”的海洋塑料废弃物治理项目团队联合渔民和企业，把海洋塑料变为低碳环保的原材料，让渔民有钱赚、企业有动力，也让海洋塑料废弃物治理进入可持续的良性循环。该项目为解决海洋污染治理难题提供了中国方案，2023年10月获得联合国环境规划署颁发的“地球卫士奖”。

中国高度重视海洋生态文明建设，持续加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，并携手各国应对海洋环境问题，探索人类与海洋和谐共生的可持续发展路径。

去年5月，中法签署关于就生物多样性与海洋加强合作的联合声明，重申对保护海洋和沿海生态系统的特殊责任和共同雄心。中方支持法方举办联合国海洋大会，双方正在努力推动《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》早日生效。

“全球海洋生态系统正面临前所未有的压力。应对挑战的唯一方法就是多边合作。”法国维尔弗朗什海洋学实验室科研主任让—皮埃尔·加图索表示，保护海洋不仅有利于沿海国家，也将惠及全人类，“作为负责任大国，法中在气候治理和生态保护方面有着高度共识。两国加强在海洋科学研究、海洋生态修复、打击非法捕捞和推动蓝色经济方面的合作，将为完善全球海洋治理注入新动力。”

中葡海洋生物科学国际联合实验室、中国与葡语国家海洋研究联盟、中葡海洋创新研究中心、中葡海洋与环境科学联合实验室……卡纳里奥列举了葡中蓝色伙伴关系下的多个合作项目。他认为，这些合作兼顾了国家利益和全球关切，是双边合作服务于多边目标的范本。

中国近年来积极参与联合国框架下的海洋治理进程，推动蓝色伙伴关系建设。“这些努力不仅增进了互信，也为构建和平稳定的海洋环境发挥了积极作用。”卡瓦略表示，当前国际局势持续动荡，海洋安全风险上升，推动构建海洋命运共同体不仅为和平解决海洋争端提供了新思路，也为应对气候变化等跨国性挑战凝聚了共识与合力。

（本报北京、开罗、里约热内卢、马德里、内罗毕、罗马、巴黎电 记者龚鸣、黄培昭、陈一鸣、许海林、黄炜鑫、谢亚宏、于超凡）

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)