新华社德黑兰4月27日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国广播电视台27日报道，伊朗南部沙希德拉贾伊港26日发生的爆炸已造成40人死亡、1000多人受伤。

报道援引沙希德拉贾伊港所在的霍尔木兹甘省省长公布的消息，到目前为止，已有40人在爆炸中丧生。另据霍尔木兹甘医科大学的统计数据，1000多人在爆炸中受伤，其中约950人经治疗已出院。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统佩泽希齐扬27日晚在霍尔木兹甘省首府阿巴斯港召开的危机管理会议上表示，沙希德拉贾伊港的管理状况不可接受。该港口长期存放着12万至14万个集装箱，如此数量的集装箱使港口处于无序状态。佩泽希齐扬指示要为受影响的家庭提供全面支持。

伊朗最高领袖哈梅内伊27日要求对沙希德拉贾伊港爆炸事件进行彻底调查，表示绝不姑息任何疏忽或蓄意行为。

沙希德拉贾伊港是伊朗一处大型商业港口，靠近霍尔木兹海峡，主要处理集装箱业务，设有储油罐等石化设施。据悉，该港面积约2400公顷，年货物吞吐能力达7000万吨。该港由23个码头组成，水深15米，仅一座码头因爆炸严重受损。伊朗国家石油产品精炼和分销公司说，事发港口附近石油设施未受爆炸波及。

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