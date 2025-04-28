新华社德黑兰4月27日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社27日报道，伊朗南部沙希德拉贾伊港26日发生的爆炸已造成36人死亡。另据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，沙希德拉贾伊港的灭火行动已进入最后阶段，火势已经平息。

据报道，伊朗总统佩泽希齐扬27日抵达沙希德拉贾伊港所在的霍尔木兹甘省首府阿巴斯市，了解爆炸事件最新情况，进行现场指挥，并探望伤者。伊朗内政部长伊斯坎德尔·莫梅尼下令成立特别委员会，调查爆炸事件的原因、规模和损失。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼27日宣布，伊朗4月28日将举行全国哀悼。

沙希德拉贾伊港26日发生爆炸。据伊朗媒体报道，爆炸威力巨大，周围建筑物大多严重受损，50公里外都能听到爆炸声。爆炸产生巨大浓烟，导致大范围空气污染。港口所在的阿巴斯市已于27日要求所有学校关闭。

塔斯尼姆通讯社援引伊朗国防部27日发表的声明报道说，在事发地区和整个沙希德拉贾伊港都没有用于军事用途的进出口货物。伊朗国家安全委员会发言人27日在社交媒体上发布消息说，从初步信息来看，这起爆炸事件与国家安全事务无关。

对于沙希德拉贾伊港发生爆炸的原因，伊朗全国灾害管控组织发言人侯赛因·扎法里26日告诉伊朗媒体，港口集装箱内的化学物引发了爆炸。但穆哈杰拉尼当天表示，不应在官方调查完成之前“草率猜测”事件原因，目前已知信息是港口集装箱内可能有化学物。

沙希德拉贾伊港是伊朗一处大型商业港口，靠近霍尔木兹海峡，主要处理集装箱业务，设有储油罐等石化设施。据悉，该港面积约2400公顷，年货物吞吐能力达7000万吨。该港由23个码头组成，水深15米，仅一座码头因爆炸严重受损。伊朗国家石油产品精炼和分销公司说，事发港口附近石油设施未受爆炸波及。

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