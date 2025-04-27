新华社纽约4月26日电（记者刘亚南）“破茧成长——我的在美留学故事”主题征文活动颁奖仪式26日在中国驻纽约总领馆举行，共有包括获奖人员、领区留学生及华人学者代表等百余人参加。

本次征文活动今年3月初发布通知，之后共征集到百余篇作品，经过专家评审，评选出一等奖、二等奖及三等奖30余篇。

中国驻纽约总领事陈立在颁奖仪式上致辞说，留学生们以真挚笔触记录了留学历程与成长收获，展现了新时代中国青年的坚韧品格、国际视野和家国情怀。希望广大留学人员不负韶华，不负时代，将个人理想融入强国建设，做民族复兴的践行者、中国故事的讲述者、青春理想的逐梦者。

来自宾夕法尼亚大学的获奖代表花育聪说，在不断变化的世界中，留学生不仅仅是知识的学习者，更是文化的讲述者。作为新时代成长的中国留学生，我们将志存高远，追求理想，实现价值，报效祖国。

正在联合国总部实习的获奖代表雷若澜说，本次征文“不仅讲述了世界在我们眼中的样子，也让我重新看见了自己在异国他乡奋斗的模样。这不仅是一次青年和世界之间的对话，更是一场青年和祖国之间的双向奔赴。”

本次活动由中国驻纽约总领馆主办，中国教育部留学服务中心、《神州学人》编辑部、美国亚裔学生中心、北美中国学生艺术学者联合总会、缅因州中国语言文化中心等协办，得到了领区内学子的积极响应和踊跃参与。

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