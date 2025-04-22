人民网迪拜4月21日电 （记者管克江）由摩洛哥高等商业管理学院、拉巴特中国文化中心与摩洛哥哈桑二世大学孔子学院联合举办的“2025口才日”全国演讲大赛暨中国文化主题日活动近日在摩高等商业管理学院校园内举行。演讲大赛以“儒家哲学和思想”为主题，来自摩洛哥全国二十多所高校的学生参加。

活动开幕式上，哈桑二世大学孔子学院中方院长郑琼的致辞以“仁”为核心，阐释了儒家思想的现代价值，强调中摩在家庭观念、教育理念等方面的共通之处。孔院外方院长法德玛·艾特·穆斯从历史与现实维度回顾了摩中深厚联系，倡议保持开放交流窗口，推动学生在中摩交流中发挥更大作用。

中国文化主题活动中，《永远的孔子》图片展通过“孔子生平与思想”“孔子文化与日常生活”“孔子文化的世界影响”三个篇章，串联起孔子生平、儒家思想精髓及中华文化对世界的深远影响。

摩洛哥大学生在观看《永远的孔子》图片展。拉巴特中国文化中心供图‌

在互动体验工作坊，民乐老师演奏经典曲目，并向摩洛哥学生们讲解中国乐器的分类和发展史；书法教室内，学生们了解了书法起源与汉字演变后，学习使用毛笔练习书写汉字；在茶艺师的演示下，他们尝试闻香识茶和排序制茶工序，领略中国茶文化的博大精深。

哈桑二世大学孔子学院的学生在表演古筝。人民网 舒艾卜摄

一名摩洛哥大学生在学吹笛子。人民网 舒艾卜摄

本次活动吸引了300多名当地师生参与。许多学生表示，这是他们首次近距离接触中国文化，希望未来能举办更多不同形式的活动，深入了解中国文化的丰富内涵。

茶艺展示。 人民网 舒艾卜摄

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