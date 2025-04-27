新华社罗安达4月26日电（记者吕诚成）圣多美消息：由圣多美和普林西比（圣普）国家疾控中心主办、中国援圣普疟疾防治顾问组协办的两场疟疾防治宣传活动25日在圣普首都圣多美和普林西比自治区分别举行。

在圣多美坎塔加卢区，中国援圣普疟疾防治顾问组与圣普卫生部门向民众展示了喷洒装备、杀虫剂浸泡蚊帐、生物杀虫剂设备等防控工具，通过情景剧演示疟疾诊疗流程，并设立快速检测通道为民众免费筛查。当天，中国顾问组还在普林西比中学组织了面向学生的防治宣传活动，通过有奖问答、现场展示传播疟疾的按蚊及其幼虫等活动，增强学生防护意识。

疟疾是圣普面临的主要公共卫生挑战之一。受热带雨林气候、经济条件有限、医疗资源不足及民众防护意识薄弱等因素影响，疟疾疫情反复发生。目前，中国援圣普疟疾防治工作持续开展，第4期援助项目由广州中医药大学青蒿研究团队承担，结合“快速灭源控疟”策略及信息化手段，推动精准防控。

中国援圣普疟疾防治顾问组组长郭文峰说，2024年，顾问组在圣普近200个疟疾流行村开展筛查和疫点处置，累计筛查超过1.8万人次，此外还开展了32场防治技术培训，培训人员超过1000人次。

据圣普国家疾控中心主任博尼法西奥·索萨介绍，圣普去年记录了约7000例疟疾病例，发病率较前两年上升，但在中国抗疟技术团队的支持和努力下，今年有望扭转这一局面。

(责编：崔译戈、徐祥丽)