人民网莫斯科4月26日电（记者于宏建） 4月25日至26日，由中国深圳歌剧舞剧院创排的原创舞剧《咏春》在莫斯科大剧院上演，这部承载中华优秀传统文化精髓的舞剧将中国功夫与舞蹈完美融合，赢得俄罗斯观众和当地媒体的赞叹和高度评价。

舞剧《咏春》在莫斯科大剧院的演出剧照。于子恒摄

舞剧《咏春》在莫斯科大剧院的演出剧照。于子恒摄

两个多小时的演出时间里，《咏春》全体演员用精湛的表演、真挚的情感、感人的故事征服了全场观众。当演出落下帷幕，现场响起长时间的热烈掌声，当地观众用欢呼声、喝彩声向全体演员致谢。

《咏春》全体演员在观众热烈的掌声中集体谢幕。于子恒摄

《咏春》全体演员在观众热烈的掌声中集体谢幕。于子恒摄

深圳原创舞剧《咏春》是第一支由莫斯科大剧院邀请、在莫斯科大剧院演出的中国艺术团体。《咏春》还将于4月30日至5月1日亮相圣彼得堡马林斯基剧院。

现场观众以热烈的掌声和欢呼声向演员致谢。于子恒摄

据介绍，深圳原创舞剧《咏春》自2022年底国内首演以来，《咏春》已在国内外47座城市、57个剧场演出240多场，反响热烈。

两名俄罗斯观众在演出现场拍照留念。 于子恒摄

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