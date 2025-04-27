据伊朗媒体27日报道，伊南部霍尔木兹甘省阿巴斯市沙希德拉贾伊港26日发生的爆炸事件已造成至少18人死亡、800人受伤。

霍尔木兹甘省应急部门当天表示，目前约三分之二的伤者已经出院，其余伤者仍在接受治疗。

伊朗伊斯兰共和国通讯社26日报道说，爆炸与沙希德拉贾伊港附近石油设施无关。

伊朗总统佩泽希齐扬26日在社交媒体上发文，向爆炸事件中的遇难者表示深切哀悼，同时要求对事件进行调查。伊朗内政部长伊斯坎德尔·莫梅尼作为特别代表被派往阿巴斯，负责事件调查和善后事宜等工作。

4月26日，救援人员在伊朗南部沙希德拉贾伊港的爆炸现场开展救援工作。新华社发（伊朗伊斯兰共和国通讯社供图）

据伊朗媒体报道，当地时间26日12时许，沙希德拉贾伊港集装箱码头附近发生火灾，大火引发剧烈爆炸。

据中国驻伊朗大使馆微信公众号消息称，中国驻阿巴斯总领馆第一时间启动领保应急响应机制，向伊方有关部门核实中国公民受伤情况，要求伊方全力保障中方人员生命财产安全。

中国驻伊朗大使馆再次提醒在伊同胞切实增强安全意识，避免前往危险敏感地区和人员密集场所，确保人身和财产安全。如遇紧急情况，请及时报警并与驻伊朗使馆联系寻求协助。（记者：孙天朗）

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