打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外媒记者走进河南新安 共赏黄河之美

2025年04月27日15:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网新安4月26日电 近日，人民网“一带一路”青年友好交流活动参访团走进洛阳市新安县鹰嘴山露营基地。来自欧亚9国的外媒记者们细品香茗体验茶艺精妙，聆听古筝领略古韵悠长，一场跨越国界的文化交流盛宴在此精彩上演。

外媒记者书法体验。主办方供图

外媒记者书法体验。主办方供图

作为此次活动的主场地，鹰嘴山露营基地见证着新安文旅的华丽蜕变。这里曾是荒坡地，如今已蝶变为黄河岸边的“网红打卡地”。汽车影院、林间小屋、露营烧烤、闲情垂钓项目应有尽有，更有“黄河低空游”，游客可乘坐固定翼、热气球、滑翔伞，从云端俯瞰母亲河的壮美身姿。

外媒体记者古筝体验。主办方供图

外媒体记者古筝体验。主办方供图

近年来，新安县重点打造“近郊农旅游”和“黄河山水游”两张牌，全方位推进文旅深度融合，成功走出一条独具特色的文旅发展之路。

鹰嘴山全景图。主办方供图

鹰嘴山全景图。主办方供图

新安县文广旅局负责人表示，“下一步，我们将继续完善旅游配套设施，培育特色文旅业态，让新安的历史文脉、自然风光与现代活力交相辉映，诚邀海内外朋友走进新安，共赏黄河之美，感受‘常来新安，自然心安’的独特魅力！”（张悦、鲁扬、张荣、王禹蘅、杨倩、田易、叶列娜）

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部