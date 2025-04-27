人民网新安4月26日电 近日，人民网“一带一路”青年友好交流活动参访团走进洛阳市新安县鹰嘴山露营基地。来自欧亚9国的外媒记者们细品香茗体验茶艺精妙，聆听古筝领略古韵悠长，一场跨越国界的文化交流盛宴在此精彩上演。

外媒记者书法体验。主办方供图

作为此次活动的主场地，鹰嘴山露营基地见证着新安文旅的华丽蜕变。这里曾是荒坡地，如今已蝶变为黄河岸边的“网红打卡地”。汽车影院、林间小屋、露营烧烤、闲情垂钓项目应有尽有，更有“黄河低空游”，游客可乘坐固定翼、热气球、滑翔伞，从云端俯瞰母亲河的壮美身姿。

外媒体记者古筝体验。主办方供图

近年来，新安县重点打造“近郊农旅游”和“黄河山水游”两张牌，全方位推进文旅深度融合，成功走出一条独具特色的文旅发展之路。

鹰嘴山全景图。主办方供图

新安县文广旅局负责人表示，“下一步，我们将继续完善旅游配套设施，培育特色文旅业态，让新安的历史文脉、自然风光与现代活力交相辉映，诚邀海内外朋友走进新安，共赏黄河之美，感受‘常来新安，自然心安’的独特魅力！”（张悦、鲁扬、张荣、王禹蘅、杨倩、田易、叶列娜）

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