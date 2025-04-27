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“治国理政读书会”在南非举行

2025年04月27日14:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网比勒陀利亚4月27日电 （记者戴楷然、郑翔）25日，由中国外文局主办的“治国理政读书会”在南非行政首都比勒陀利亚举行。与会嘉宾围绕“筑牢新时代全天候中非命运共同体”这一主题，就中非治国理政经验交流互鉴、中非各领域务实合作、青年交流及人文互动等议题展开讨论。来自南非政府部门、智库学者以及媒体等50余人参会。

图为读书会现场。人民网记者 戴楷然摄

图为读书会现场。人民网记者 戴楷然摄

南非公共服务及管理部部长姆扎莫·布特莱齐在发言中表示，2024年举行的中非合作论坛北京峰会上，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。这表明，中国和非洲始终是最值得信赖的合作伙伴。

南非前驻华大使谢胜文表示，今年是中非合作论坛设立25周年。在过去的25年里，中非合作论坛已经成长为一个重要的促进中非关系发展与合作的平台，惠及了双方人民。

南非前资深外交官、浙江师范大学非洲研究院名誉教授赫特·格罗布勒表示，南中政治互信，相互团结，在许多全球问题上有相同的目标和价值观。

图为与会嘉宾合影。人民网记者 戴楷然摄

图为与会嘉宾合影。人民网记者 戴楷然摄

与会者一致认为，中国和非洲国家在治国理政方面的交流与合作能够促进非洲国家转型发展。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，为国际社会提供了一系列公共产品，从发展、安全、文明三个维度指明人类社会前进方向，是全球南方国家发展转型的重要平台。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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