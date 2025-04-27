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中突文明交流论坛在突尼斯举行

2025年04月27日14:27 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯4月26日电（记者黄灵　王一盛）中突文明交流论坛26日在突尼斯首都突尼斯市卡拉姆国际展览中心举行。这是第39届突尼斯国际书展中国主宾国重点活动，来自中突两国文化界、出版界、学术界的专家学者共约150人参加了论坛。

　　突尼斯国际书展主席穆罕默德·卡德里在论坛发言时表示，中国担任此次书展的主宾国，体现了突中之间的传统友谊，文化交流是发展两国伙伴关系最重要的动力之一。他表示，突方希望今后能在电影、戏剧、造型艺术、知识产权和版权等方面与中方开展更深入的交流与合作。

　　阿拉伯国家联盟（阿盟）教科文组织国际事务负责人尼斯琳·加尼姆高度赞扬阿中之间的文化合作。她表示，文化交流是中国与阿拉伯国家伙伴关系的基础之一，阿盟教科文组织致力于加强与中国的合作。她说，在平等和开放的基础上，阿中合作的战略性、全面性、互惠性日益显著，双方成功建立了一种新型国际合作模式。

　　中国出版集团有限公司代表在主旨演讲中表示，中突两国以书为媒倾听彼此的声音，共同探讨文明交流互鉴很有意义。中国式现代化注重文化的力量，将为世界发展提供新的机遇。

　　论坛上，与会的专家学者还围绕“中国式现代化与南南合作”“中突人文交流与出版合作”等主题进行深入讨论。

　　突尼斯国际书展是非洲重要国际书展。第39届突尼斯国际书展中国主宾国活动精彩纷呈，受到突尼斯各界广泛关注。书展期间，中国主宾国展区还将举办中国原创动画作品展、中阿书法文化交流展等丰富多彩的文化活动，当地民众有众多机会近距离感受中国文化的魅力。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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