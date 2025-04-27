民调显示日本人对美国不信任感上升
2025年04月27日14:26 | 来源：新华网
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新华社东京4月27日电（记者李子越 陈泽安）日本《朝日新闻》27日发布的一项全国民调结果显示，超七成受访对象不相信“美国会在紧急情况下真正保护日本”。与此前同类调查相比，这一比例显著上升。
民调显示，针对“紧急情况下，美国会否真正保护日本”的提问，77%的受访者持否定态度，仅15%表示相信。《朝日新闻》就此指出，此前同类调查中对此问题持否定态度的受访者比例最高也不到六成，本次调查结果较之前出现显著上升。
此外，针对“日本外交是否应追随美国意向”的提问，68%的受访者主张日本应尽可能实现外交自主。民调还显示，54%的受访者认为“美国民主制度已难以作为他国的榜样”。
《朝日新闻》分析说，特朗普政府强调“美国优先”，这一政策导向进一步加剧了日本社会对美国的不信任感。
本次民调以随机抽取的3000名日本全国登记选民作为对象，于今年2月下旬至4月上旬通过邮寄问卷方式实施，主要聚焦日本民众对美认知的变化。
(责编：崔译戈、徐祥丽)
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