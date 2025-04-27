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“中华太极文化海外行”活动在丹麦举办

2025年04月27日14:26 | 来源：新华网
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　　新华社哥本哈根4月26日电（记者张玉亮）值“世界太极日”之际，“中华太极文化海外行”系列活动于25日至26日在丹麦首都哥本哈根举办。

　　活动由中国中外文化交流中心和哥本哈根中国文化中心共同主办，上百位来自丹麦各地和欧洲其他国家的太极拳爱好者共同参与。

　　活动现场举办了太极文化讲座和太极拳演示等活动，推手互动、现场教学等环节获得太极拳爱好者称赞。

　　家住哥本哈根的尤迪特·施塔格已年过六旬，她告诉记者，自己8年前开始练习太极拳，身体多处疼痛得以缓解，已成为太极拳的忠实爱好者。

　　从丹麦第二大城市奥尔胡斯专程赶来的卡伦-英厄·克里斯滕森说，自己对太极拳、书法和中国美食都很感兴趣，曾专门去北京学习中文和中国文化。她目前在奥尔胡斯中国文化协会教中文，希望能成为丹中两国文化友谊使者。

　　自1999年起，每年4月的最后一个星期六，世界各地的太极爱好者会自发举办与太极拳有关的活动庆祝“世界太极日”，通过表演、交流等形式推广太极文化，促进不同国家和地区的文化交流与理解。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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