新华社卢布尔雅那4月27日电（记者周玥）斯洛文尼亚经济学家和商界人士近日警告，美国一系列保护主义措施正重塑全球贸易格局，其政策不确定性为欧洲国家敲响警钟，可能对斯经济造成严重且持久影响。

卢布尔雅那大学经济学院教授莫伊米尔·姆拉克在近期举行的研讨会上表示，当前国际环境“不可预测”，美政策已使全球秩序发生偏离。“这不仅仅是关税问题，还破坏了数十年的合作基础。”

他认为，在这种不确定性因素影响下，像斯洛文尼亚这样的欧洲小型出口导向型经济体很难进行规划和投资。

斯洛文尼亚战略解决方案研究所主任蒂内·克拉春认为，美国不再被视为可靠的伙伴。斯洛文尼亚作为德国汽车零部件供应方，近期因受德国企业预增对美出口而订单激增。他警告，这种做法可能导致后期库存过剩、供应链中断，进一步加剧商业环境的不确定性。

斯洛文尼亚央行在其最新的宏观经济评估报告中指出，尽管2024年对美出口仅占斯洛文尼亚国内生产总值（GDP）的1.4%，但间接贸易可能带来大量实际风险。

斯洛文尼亚总理罗伯特·戈洛布认为，美政策对斯的直接影响虽然有限，但可能通过该国主要贸易伙伴德国产生更大连锁反应。斯洛文尼亚央行副行长普里莫兹·多伦茨预测，负面影响可能在今年显现，导致经济增长下降0.5个百分点。

斯洛文尼亚工商会首席经济学家博扬·伊万茨接受新华社记者采访时表示，若贸易冲突持续，可能会导致斯洛文尼亚通胀上升、供应链中断，甚至失业率也出现上升。

斯洛文尼亚国内呼吁战略转型的声音日益高涨。当地媒体认为，美国反复无常的政策为欧洲敲响警钟，后者应加强与其他全球伙伴合作。

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