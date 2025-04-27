新华社莫斯科4月26日电（记者刘恺 代伟伟）由中国深圳歌剧舞剧院创排演出的原创舞剧作品《咏春》25日至26日在俄罗斯莫斯科大剧院上演，中国功夫与舞蹈融合之美令俄罗斯观众惊叹。

两小时演出里，年轻舞者们以刚柔并济的舞姿和昂扬的风貌，展现了中华传统文化的独特魅力。

当舞剧落下帷幕，莫斯科大剧院内响起热烈而长久的掌声。“太喜欢这部剧了！我自己也练习中国武术，但从未看过用如此新颖方式演绎中国功夫的作品。”观众阿布德拉赫曼诺娃说。

“这场演出展现出的活力和情感深深地打动了我，这一切难以言表，中国舞者以精湛的武术和舞蹈表演技巧令所有人惊叹不已，出色的音乐伴奏进一步增强了艺术效果，”俄罗斯金砖电视台工作人员托尔斯托古佐娃说，“很高兴俄罗斯观众有机会沉浸在叶问的故事里并进一步了解咏春拳的风格。”

在莫斯科大剧院演出后，《咏春》还将于4月30日至5月1日亮相圣彼得堡马林斯基剧院。该剧在俄罗斯计划演出六场。

据介绍，《咏春》此前曾在新加坡、英国、法国等国演出，反响热烈。

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