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中突文明交流论坛在突尼斯举行

2025年04月27日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网突尼斯4月26日电 （记者薛丹、黄培昭）4月26日，中突文明交流论坛在突尼斯首都突尼斯市卡拉姆国际展览中心举行。本次论坛是第39届突尼斯国际书展中国主宾国重点活动。来自中突两国文化界、出版界、学术界的专家学者共约150人参加了此次论坛。

中突文明交流论坛现场。人民网记者 薛丹摄

中突文明交流论坛现场。人民网记者 薛丹摄

中方有关部门负责人、中国驻突尼斯大使万黎、突尼斯高教部国际司总司长马利克·卡什拉夫、突尼斯书展主席穆罕默德·萨拉赫·卡德里、阿盟教科文组织国际事务负责人奈斯琳·葛奈姆等嘉宾出席论坛并发表致辞，中国出版集团有限公司董事长黄志坚作主旨演讲。对外经济贸易大学校务委员会副主席张小锋、突尼斯迦太基大学校长纳迪娅·马祖吉作开幕演讲。

在论坛的主题发言环节，复旦大学教授葛剑雄，伊拉克翻译家、第十三届中华图书特殊贡献奖获奖人阿巴斯·卡迪米，北京师范大学副校长康震，埃及艾因·夏姆斯大学教授、原埃及驻华使馆文化参赞乌梅麦·迦尼姆，围绕“中国式现代化与南南合作”这一主题展开深入探讨。专家们认为，中国在全面深化改革、推进中国式现代化方面的探索与努力，不仅为中国自身发展注入了强大动力，提供了坚实的制度保障，更为全球南方国家贡献了宝贵的发展经验，为世界拓展了更为广阔的发展空间和合作机遇。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等理念，获得了广大阿拉伯国家的热烈响应，推动中阿互利合作迈上新台阶、迎来新时代。

在专题讨论环节，与会嘉宾们回顾了近年来中突出版合作的丰硕成果，探讨了中突出版合作的未来前景、人工智能为图书翻译带来的机遇与挑战、数字出版的拓展等重要议题。两国人士均表示，中突出版交流日益密切，合作模式不断丰富，合作前景广阔。中突双方应积极推动出版机构建立合作机制，拓展多元合作形式，以高质量出版内容满足双方读者的需求。

本次论坛为中突两国出版机构和专家学者搭建了高效的交流平台，有利于双方共同探讨新时代中突合作的新机遇，携手推动双边出版人文交流，促进文明对话迈向更高水平。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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