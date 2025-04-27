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“中教集团书架”落地突尼斯迦太基大学孔子学院

2025年04月27日10:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网突尼斯4月26日电 （记者薛丹、黄培昭）当地时间4月26日上午，中国教育出版传媒集团（以下简称“中教集团”）在突尼斯国际书展主宾国展区举办迦太基大学孔子学院“中教集团书架”揭幕仪式。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

“中教集团书架”项目旨在以书为媒，以推动中国和世界各国的教育文化交流与合作为主旨，致力于为世界各国民众特别是青少年搭建学习中文、了解中国的交流平台。迦太基大学孔子学院“中教集团书架”是继马来西亚、泰国、埃及、土耳其、智利和英国等地建成后的全球第七家“中教集团书架”。下一步，中教集团将与迦太基大学孔子学院携手，在中文教师培训、弘扬中国文化、精品教材互译、教学资源建设等方面加强合作，特别是顺应人工智能发展趋势，加强在教材数字化建设、教学模式转变等方面的深度合作，共同打造多元、创新、智能、高效的数字教育新形态。

突尼斯迦太基大学校长纳迪娅·穆祖吉表示，“中教集团书架”项目带来的图书不仅丰富了孔子学院的图书资源，更将为突尼斯学子打开一扇了解中国语言与文化的智慧之窗。它们不仅是知识的载体，更是中突两国人文交流的纽带。在中国教育出版传媒集团的支持下，孔子学院的资源建设迈上新台阶，这体现了中突两国在教育领域的深厚友谊，也彰显了双方共同促进文明交流、民心相通的坚定意愿。期待未来双方继续深化合作，共同培养更多精通中文、了解中华文化的优秀人才。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

揭幕仪式之后，中教集团所属高等教育出版社还举办了“人工智能赋能职业教育数字化：创新成果与未来展望”活动，现场展示了高等教育出版社在教学平台、数字教材和未来课堂三个方面的最新成果。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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