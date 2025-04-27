人民网突尼斯城4月27日电（记者黄培昭、薛丹）日前，由中国大百科全书出版社、突尼斯东方知识出版社联合举办的“文明互鉴·创新启航 —— 阿文版新书发布暨版权签约仪式”在突尼斯国际书展的中国主宾国展台活动区成功举行。

活动现场，中国出版集团有限公司董事长黄志坚、突尼斯出版协会主席里阿德·阿卜杜勒拉扎克等共同为《当代中国政治：基础与发展》阿文版揭幕。在全体嘉宾的见证下，东方知识出版社社长哈利德与中国大百科全书出版社副总编辑蒋丽君就《新质生产力：创新中国的时代引擎》《伟大的中国大运河》两部作品的阿文版签署版权合作协议。

黄志坚在致辞中表示，在中阿合作日益紧密的当下，中国出版集团年均版权输出约千项，其中阿拉伯文版权输出占比近四分之一，中阿合作成效显著。本次发布的《当代中国政治》阿文版和签约的《新质生产力》《伟大的中国大运河》标志着双方的合作迈上了新的台阶。这些作品不仅承载知识，更架设起中阿文明互鉴的新桥梁，为中阿在互学互鉴中共同续写文明新辉煌打下坚实基础。中突两国虽远隔山海，但文明对话从古不绝，历久弥新。中国出版集团将与突尼斯和阿拉伯语世界的出版同仁们携手并进，共同开拓中阿出版交流合作新机遇，以书为媒，架起中阿之间民心相通的坚固桥梁。

哈利德在致辞中表示，东方知识出版社长期致力于译介和传播中国语言文化、推动中阿文化出版交流，已翻译出版百余种中国图书。其中，与中国大百科全书出版社合作成果显著，以《中国传统故事美绘本》《中华文明史话》系列为代表的多部中国主题图书已在突尼斯出版。这些图书进入了突尼斯书店、图书馆或是校园，受到市场的欢迎和读者的好评。他认为，此次新书发布和版权签约，不仅是双方合作的新成果，更意味着阿拉伯读者获得更多深入了解中国的机会，他对此充满期待。

蒋丽君简要回顾了百科社与阿拉伯地区出版机构，特别是突尼斯东方知识出版社不断深化的合作历程。她表示，现场发布的《当代中国政治》阿文版为突尼斯学界和民众理解当代中国发展道路、深化中阿政治文明对话提供新的知识坐标；即将翻译出版的《伟大的中国大运河》展现世界文化遗产中的运河文明，《新质生产力：创新中国的时代引擎》聚焦中国高质量发展的创新实践，为阿拉伯读者了解中华文化、理解中国发展提供了多元视角。

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