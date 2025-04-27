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中国驻哥德堡总领馆举办国际中文日暨兰亭雅集主题开放日活动

2025年04月27日10:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩4月26日电（记者殷淼）4月25日，中国驻哥德堡总领馆在斯德哥尔摩中国文化中心支持下，首次举办国际中文日暨兰亭雅集主题开放日活动。瑞典知名语言文化学者，哥德堡大学、查尔姆斯理工大学、隆德大学、延雪平大学等高校中文学习者及留学生，领区华文学校学生、中瑞混合家庭成员、瑞典文化和教育界人士等近百人参与。

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞。中国驻哥德堡总领馆供图

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞。中国驻哥德堡总领馆供图

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞时表示，国际中文日的意义，不仅在于纪念一种语言，更在于唤起对文化多样性的普遍认同。在中国哲学中，“和而不同”是千年智慧；在联合国宪章里，“和平包容”是共同理想。期待中文能成为一座桥，让瑞典朋友读懂《红楼梦》的深邃，也让中国同胞爱上《尼尔斯骑鹅旅行记》的纯真。

杨培栋还以“文脉千年，字韵无疆——汉字书写发展历史”为题进行了专题授课，介绍汉字从象形符号走向书写系统的历程，数千年来汉字书写形式的五次嬗变，金文、小篆、隶书、行书、楷书、草书等的发展沿革，以及汉字对周边国家的文化影响等，鼓励到场来宾以中文为舟，探索中华文化的兼容并蓄、博大精深，为推动中瑞文化交流互鉴，促进中瑞地方友好往来而努力。

瑞典青少年古筝表演。中国驻哥德堡总领馆供图

瑞典青少年古筝表演。中国驻哥德堡总领馆供图

活动现场，还进行了琴、棋、书、画和中国舞蹈等中华文化元素的集中展示，包括古筝演奏、中国象棋和围棋展示、中国书法展示、工笔画和写意画展示、敦煌舞、新疆舞、太极拳和八段锦等精彩节目，现场掌声雷动，在太极拳和八段锦展示过程中，来宾们跟随展示者做动作，体会中国道家刚柔相济、阴阳相生的哲学思想。

书画展示。中国驻哥德堡总领馆供图

书画展示。中国驻哥德堡总领馆供图

太极拳展示。中国驻哥德堡总领馆供图

太极拳展示。中国驻哥德堡总领馆供图

围棋展示。中国驻哥德堡总领馆供图

围棋展示。中国驻哥德堡总领馆供图

随后，来宾们根据自己的兴趣进行不同的中华文化体验，来自瑞典的青少年下起了象棋；在书法展示区，大家排起长队，等待用中文写下自己的名字，学习瑞典、中国、中瑞友好等汉字的写法；在中国画展示区，大家一起做版画、画扇面，欣赏工笔画的精巧，以及写意画的意蕴；在汉服展示和手工制作区域，来宾踊跃试穿汉服并合影，制作灯笼、剪纸等中华传统工艺品。

瑞典著名语言文化学者延斯·奥尔伍德教授发言。中国驻哥德堡总领馆供图

瑞典著名语言文化学者延斯·奥尔伍德教授发言。中国驻哥德堡总领馆供图

瑞典著名语言文化学者延斯·奥尔伍德教授和哥德堡维加高中教师加布里埃尔代表来宾发言，回忆自己同中国的渊源，前往中国旅行的经历，以及自己最喜欢的中国城市，展望同中国高校在语言文化领域的合作，以及在瑞典当地青少年中宣传推广中华文化的前景。

来宾展示“国际中文日”字样。中国驻哥德堡总领馆供图

来宾展示“国际中文日”字样。中国驻哥德堡总领馆供图

大家纷纷表示，这是一次精彩的文化展示和体验，希望未来总领馆每年都举办国际中文日活动，以便当地社会更好地了解中国、认识中国。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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