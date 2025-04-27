人民网迪拜4月27日电 （记者管克江）4月26日，国货航成都—迪拜全货机航线正式开通。当天，载着50多吨货物的国航货机由成都双流国际机场起飞，抵达迪拜阿勒马克图姆国际机场。

图为4月26日，成都—迪拜货机航线飞机抵达阿勒马克图姆国际机场。 中国国航供图

迪拜是中东地区的经济、金融与物流核心。成都—迪拜货机航线每周将执行四班航班。作为目前成都直达中东的唯一货运空中通道，该航线将为我国西南地区电子信息、跨境电商、高端制造等优势产业搭建一条直达中东的空中物流通道，为出口中东的优质商品提供更加稳定、高效的运输保障，更好助力区域产业“走出去”。与此同时，这条航线也将成为成都始发“空中丝绸之路”的重要组成部分，推动双方在商贸、物流、产业链等领域的互联互通与深度融合，对巩固成都作为中西部地区国际航空物流枢纽地位具有积极意义。

国货航相关负责人表示，国货航将持续拓展国际化航线网络，充分发挥全货机运营优势，针对市场特点优化定制化物流解决方案，提供优质的全球物流服务。

(责编：刘洁妍、杨牧)