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中俄青年学者论坛在莫斯科举行

2025年04月27日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科4月26日电 （记者肖新新） 4月25日，由俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所、吉林大学共同主办的中俄青年学者论坛在莫斯科举行。中俄两国50余名学者围绕“弘扬正确史观，维护国际公义”主题展开深入研讨。

此次论坛旨在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。当天，论坛还就“维护二战成果的历史经验与当代问题”“俄罗斯和中国对保障战后世界秩序的贡献”等议题举行了分论坛。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在致论坛贺信中表示，中俄两国人民在反法西斯战争中并肩作战、生死与共，为人类和平事业作出不可磨灭的贡献。中俄在反法西斯战争中用鲜血凝结的深厚情谊历久弥坚，熔铸为两国人民代代相传的精神血脉。

俄罗斯外交部副部长鲁登科在致论坛贺信中表示，当年的战斗情谊和互助传统为当代俄中关系奠定了坚实基础。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，两国关系更加成熟稳定。

吉林大学党委副书记、东北与东北亚研究院院长韩喜平在致辞中表示，我们将继续支持办好中俄青年学者论坛，将其打造为两国青年专家学者凝聚智慧、创造共识的高层次平台。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长巴巴耶夫表示，此次论坛具有重要现实意义，回顾俄中两国对世界反法西斯战争胜利的共同历史记忆，为深入了解两国深厚友谊和友好历史提供了机会。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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