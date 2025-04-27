人民网迪拜4月26日电 （记者管克江）中国驻迪拜总领馆24日举办“大学课堂走进总领馆”现场教学活动。中国驻迪拜总领事欧渤芊以“中国式现代化与中阿关系”为题作专题讲座。来自沙迦大学国际关系学院、阿拉伯音乐学院的师生近百人参加。

图为欧渤芊总领事在授课。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

欧渤芊以《哪吒2》《黑神话：悟空》等爆款文化作品切入，用大量客观详实的数据、视频和图片，围绕中国人的精神、中国式现代化、中国与世界、中国与阿联酋关系四个主题，生动讲述了中国近现代历史、改革开放历程、中国发展理念和中国式现代化取得的成就等，并回顾了中阿友好交流历史，重点介绍中阿各领域务实友好合作成果，突出中阿全面战略协作、互利合作共赢的基调和底色。

授课场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

欧渤芊强调，中国的发展是始终坚持多边主义、深度融入经济全球化、积极构建人类命运共同体的历程。中国人从不害怕困难考验，越是惊涛骇浪，越是勇往直前。当前，全球格局深度调整，地区形势复杂演变，中阿关系发展也同样面临新机遇、新挑战，相信只要中阿两国相互支持、团结协作，一定能推动中阿全面战略伙伴关系实现更好发展，造福两国和两国人民。欧渤芊还围绕美国滥施关税等问题回答同学提问，并寄语青年学子，赢得阵阵掌声。

活动现场，与会嘉宾、老师同学们欣赏了阿拉伯音乐学院青年演奏家表演的“新丝绸之路”中阿乐器合奏，并体验了茶艺、剪纸、书法、瓷器拉胚等中国传统文化。

学生提问。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋学生了解景德镇瓷器情况。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中阿乐器合奏。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国书法体验。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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