人民网雅加达4月26日电（记者曹师韵） 4月24日，“万隆精神70年——在全球挑战中强化全球南方发展”国际学术研讨会在印尼万隆举办。本次研讨会旨在纪念万隆会议召开70周年，继承和弘扬和平共处五项原则与万隆精神，进一步推动全球南方团结与共同发展。研讨会由复旦大学国际关系与公共事务学院和印尼大学中国—东盟研究中心共同发起，吸引包括印尼在内的十多个国家共400余人参加。

中国驻印尼大使王鲁彤在主旨演讲中表示，中国一直致力于传承和发扬万隆精神，将继续同广大全球南方国家一道，担起守护和平安宁之责，共同维护以联合国为核心的国际体系，致力于推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

中国驻印尼大使王鲁彤在研讨会现场发表主旨演讲。人民网记者 曹师韵摄

印度尼西亚大学校长赫尔曼西亚对研讨会的召开表示祝贺，并强调南方国家团结、务实合作对应对全球性挑战的重要性。复旦大学国际关系与公共事务学院院长苏长和表示，万隆精神是国际规则体系的基石，在大变局下，全球南方协作将对国际秩序重塑起到关键作用。

研讨会还围绕“战略自主与全球南方韧性”“以文化外交与人文交流重振万隆精神”“人工智能、高科技与全球南方的数字未来”“以南南团结加强全球治理”“可持续未来：推动全球南方的能源、粮食安全与医疗发展”五个议题进行讨论，与会嘉宾一致同意，当前全球正面临多重挑战，全球南方国家应继续秉持万隆精神，坚持和平共处五项原则，加强团结协作，提升自主发展能力，积极参与全球治理改革，推动构建更加公正合理的国际秩序，共同开创合作共赢、可持续发展的未来。

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