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第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛在柬埔寨举行

2025年04月27日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月26日电（记者简承渊）金边消息：当地时间4月25日，第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛柬埔寨赛区决赛在金边皇家大学举行，10多所高校、教育机构师生代表共600余人参加。本次大赛由中国驻柬埔寨大使馆、中国教育部中外语言交流合作中心主办，柬埔寨王家研究院孔子学院承办。

比赛现场。主办方供图

比赛现场。主办方供图

中国驻柬埔寨大使汪文斌在致辞中指出，近年来，越来越多的柬埔寨青年选择学习中文，不仅为个人职业发展开辟更加广阔的空间，也为增进两国人民相互了解和友谊搭建了更多桥梁。未来柬埔寨青年学生将会有更多机会赴中国留学，中柬友好合作之路将会越走越宽广。

中国驻柬埔寨大使汪文斌致辞。主办方供图

中国驻柬埔寨大使汪文斌致辞。主办方供图

柬埔寨副首相兼教育、青年和体育部大臣韩春那洛在致辞中指出，这项赛事不仅为柬中两国青年之间的交流提供了平台，也促进了当前极具重要意义的中文教育合作。本次比赛将成为推动柬埔寨中文教育发展、加强两国青年文化交流的重要动力，为培育有潜力的新生代力量、传承世代友谊打下坚实基础。

柬埔寨副首相韩春那洛致辞。主办方供图

柬埔寨副首相韩春那洛致辞。主办方供图

语言是了解一个国家最好的钥匙，作为交流的桥梁发挥着不可替代的作用。“汉语桥”比赛举办23年来，累计吸引了160多个国家、170多万名青少年参与，已成为全球中文学习者展示才华、交流文化的重要的大舞台。

本届比赛以“天下一家”为主题，柬埔寨赛区共有来自15个单位的149名选手报名参加晋级决赛的14位选手，通过中华文化知识问答、主题演讲和才艺展示三个环节展开比拼。从古典诗词到现代文学，从中国戏曲到民族舞蹈，充满了创意与惊喜，不仅展现了选手们的多才多艺，也表达了对中国文化的热爱。

经过激烈角逐，最终来自金边皇家大学的苏丽雅荣获特等奖，来自柬埔寨王家研究院孔子学院亚欧大学中文系的周德敏和建明大学的陈丽玲获一等奖，其余选手分别获得二等奖、三等奖和优秀奖。

获奖选手合影。主办方供图

获奖选手合影。主办方供图

(责编：刘洁妍、杨牧)

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