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第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛在柬埔寨举行

2025年04月27日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社金边4月26日电（记者吴长伟）第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛柬埔寨赛区决赛25日在金边皇家大学举行，10多所高校、教育机构师生代表600余人出席。

　　经过前期预赛选拔，14名选手入围决赛。柬埔寨副首相兼教育、青年和体育部大臣韩春那洛和中国驻柬埔寨大使汪文斌出席决赛并致辞。

　　韩春那洛表示，这项赛事不仅为柬中两国青年之间的交流提供了平台，也促进了当前极具重要意义的中文教育合作。本次比赛将成为推动柬埔寨中文教育发展、加强两国青年文化交流的重要动力，为培育有潜力的新生代力量、传承世代友谊打下坚实基础。

　　汪文斌说，近年来，越来越多的柬埔寨青年选择学习中文，不仅为个人职业发展开辟更加广阔的空间，也为增进两国人民相互了解和友谊搭建了更多桥梁。未来柬埔寨青年学生将会有更多机会赴中国留学，中柬友好合作之路将会越走越宽广。

　　本届比赛以“天下一家”为主题，柬埔寨赛区共有来自15个单位的149名选手报名参加。通过中华文化知识问答、主题演讲和才艺展示3个环节，晋级决赛的14位选手纷纷亮出绝技，既展现了多才多艺，也表现了对中国文化的热爱。

　　本届比赛特等奖获得者将作为代表赴华参加“汉语桥”全球总决赛。

　　比赛由中国驻柬埔寨大使馆、中国教育部中外语言交流合作中心主办，柬埔寨皇家科学院孔子学院承办。

(责编：崔越、刘洁妍)

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