新华社北京4月27日电 埃及安全部门消息人士26日告诉新华社，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员哈利勒·哈亚率领的哈马斯代表团当天在埃及开罗举行的谈判中同意释放剩余所有以色列方面被扣押人员，以换取停火五年。

埃及消息人士：哈马斯选了这个提议

这名不愿透露姓名的消息人士告诉新华社，当天的谈判对于推动结束加沙地带战事“非常重要”，哈马斯代表团在审查了多个提议后接受了释放所有以方被扣押人员以实现停火五年的提议。

这名消息人士同时表示，截至目前，以色列方面还没有正式回应任何提议，但同意就释放被扣押人员继续进行谈判。

另据埃及开罗新闻电视台当天报道，哈马斯代表团还将与斡旋方讨论一项全面协议，以确保以色列军队从加沙地带完全撤出，以及确保向加沙地带运送人道主义援助物资。此外，谈判还将讨论成立一个委员会负责管理加沙地带。

以军称又打击加沙逾千个目标

以色列国防军26日发表声明说，自以军今年3月18日恢复在加沙地带的军事行动以来，已打击加沙地带超过1800个目标。声明说，以军在行动中打死数百名巴勒斯坦武装人员，包括数十名指挥官、中层人员。

声明说，以军目前出动三个师在加沙地带展开地面行动，其中两个师部署在南部，一个师部署在北部。整体作战则由八个战斗旅来执行。行动期间，以军对加沙地带多处武器储存设施实施了精准打击，查获及销毁大量武器，进一步扩大控制范围，摧毁多处武装人员使用的基础设施。

声明还说，以色列空军继续为地面部队提供火力支援，在过去48小时对加沙地带逾120个目标实施了打击。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发布的数据，3月18日以来，以军对加沙地带多地发动的袭击已造成至少2111人死亡、5483人受伤。仅过去24小时内，以军袭击就已造成至少49人死亡、108人受伤。（记者：董修竹、冯国芮、王卓伦、黄泽民）

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