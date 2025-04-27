人民网里约热内卢4月24日电 （记者宋亦然）当地时间4月24日，由中国国家电网巴西电力CPFL公司（以下简称“CPFL公司”）建设和运营的巴西南里奥格兰德州卡诺阿斯工业园变电站及输电运维中心正式投运。CPFL公司执行副总裁弗拉维奥·恩里克·里贝罗、CPFL输电公司总裁李甫、南里奥格兰德州州议员阿洛伊西奥·克拉斯曼、南里奥格兰德州州长代表豪尔赫·波佐邦等出席投运仪式。

据CPFL公司相关负责人介绍，这一项目包含对位于南里奥格兰德州卡诺阿斯市的工业园变电站进行全面升级改造，并新设输电运维中心。卡诺阿斯工业园变电站是当地电压等级最高、容量最大、占地最广的变电站，承担着区域主要负荷的供电保障任务。本次改造覆盖4台230千伏主变，总变电容量达600兆伏安，升级内容包括站用电系统、线路间隔以及保护和控制系统，全面引入智能化控保系统和远程监控等技术，提升了电网运行的安全性与效率。

图为巴西南里奥格兰德州卡诺阿斯工业园变电站内的主设备区。 中国国家电网巴西电力CPFL公司供图

据介绍，该项目在建设过程中曾面临南里奥格兰德州历史性洪灾等极端天气挑战。项目团队通过与巴西国家电力系统调度中心及相关配电公司的密切配合，在确保施工质量的前提下按期完成了建设任务。变电站的投运预计将惠及当地超过46万用户，提升区域供电的稳定性和应急能力。

与变电站同步启用的还有位于其站内的输电运维中心。该中心负责南里奥格兰德州范围内多座变电站和输电线路的日常巡检、抢修调度与运行保障，具备综合运维能力。此外，该中心还设有备用调度系统，可在主系统出现故障时接管电网调度，确保电力系统连续运行。运维中心还承担员工培训职能，配有实训教室和调度模拟系统，可为本地技术人员提供持续技术支持。

CPFL公司执行副总裁弗拉维奥·恩里克·里贝罗（中）、CPFL输电公司总裁李甫（左二）、南里奥格兰德州州议员阿洛伊西奥·克拉斯曼（左一）、州长代表豪尔赫·波佐邦（右一）等出席投运仪式。 中国国家电网巴西电力CPFL公司供图

据悉，该项目是CPFL公司在南里奥格兰德州重点电网工程之一。2024年，CPFL输电板块在该州完成投资达5.82亿雷亚尔，涵盖多个输电线路和主网设施的建设和改造。此次项目的投运有望进一步优化当地能源结构，提高电力供应的安全性和可靠性，为南里奥格兰德州经济社会发展提供有力支撑。

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