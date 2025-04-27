人民网里约热内卢4月24日电 （记者宋亦然）当地时间4月24日，中国中车“绿驰”交流空间（巴西）在巴西里约热内卢正式启用。中国驻里约热内卢总领馆商务参赞敬艳辉、里约州民政厅厅长尼古拉·莫雷拉·米乔内出席启动仪式并致辞，仪式主办方中车长春轨道客车股份有限公司代表和中巴两国各界人士约100人参加活动。

敬艳辉表示，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场，都有加快实现现代化的共同愿望。“绿驰”交流空间不仅是展示中国绿色技术的平台，也是里约民众了解中国科技和文化的窗口。

中国驻里约热内卢总领馆商务参赞敬艳辉出席活动并致辞。人民网记者 宋亦然摄

米乔内表示，“绿驰”交流空间的启用是里约州交通现代化发展过程中的又一个重要时刻。中国企业与里约州政府的合作不仅带来了新的就业机会和技术进步，也将进一步增强本地铁路产业链的实力。

里约州民政厅厅长尼古拉·莫雷拉·米乔内出席活动并致辞。人民网记者 宋亦然摄

“希望以‘绿驰’交流空间为纽带桥梁，为创造中巴合作共赢新机遇、搭建文化交流新通道作出贡献。”中国中车执行董事王铵说。

“绿驰”交流空间（巴西）集展示、交流、合作、文化传播等功能于一体，承载可持续交通、新能源装备、文化交流等多方面的理念实践，使科技成果与社会价值深度融合。活动主办方表示，该空间旨在为巴西民众提供一个体验中国文化、参与社会公益活动，以及探讨轨道交通数智化转型的平台，也是中国中车在拉美地区建设的首个此类交流平台。

当地民众在“绿驰”交流空间内体验中国传统手工艺。人民网记者 宋亦然摄

据活动主办方介绍，中国中车自2008年进入巴西市场以来，已为里约热内卢、圣保罗、贝洛奥里藏特等城市提供大量地铁列车，并积极参与当地重大赛事交通保障和城市轨道建设。不久前，巴西里约热内卢州州长卡斯特罗访华期间，与中车签署了设立列车维护中心并对里约州铁路系统进行现代化改造的合作备忘录。

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