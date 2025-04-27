人民网迪拜4月25日电 （记者管克江）巴格达音乐与芭蕾学校23日在伊拉克国家剧院举行了毕业演出，演出中最受关注的节目则是芭蕾舞“一千零一夜”。阿拉伯民间故事集《一千零一夜》又被称为“天方夜谭”，其中很大一部分来源于定都巴格达的阿拉伯阿巴斯王朝。在演出中，演员们用灵动的舞姿再现了少女山鲁佐德给国王讲述民间故事的场景。

图为“一千零一夜”芭蕾舞场景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

巴格达音乐与芭蕾学校成立于1969年，是伊拉克最早也是唯一一所芭蕾舞学校。伊拉克战争中该校遭受了轰炸，校舍被毁。近年来，由于资金紧张等问题，巴格达音乐与芭蕾学校运转遇到多重困难，已经连续三年没有举办演出活动。

在当天的演出中，演员们表演了来自世界各地的音乐和舞蹈节目。共有1000多人观看了当天演出。伊拉克文旅部音乐司司长马吉德表示，文化艺术机构是伊拉克文化的重要组成部分，当天的演出展现了伊拉克文化事业的恢复发展。

伊拉克民间歌舞表演。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

乌德琴演奏。 人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

两位拉小提琴的女孩。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

芭蕾舞表演。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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