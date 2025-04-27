新华社北京4月26日电 美国国务院网站25日发布的内容显示，美国国务卿马尔科·鲁比奥已任命曾在国会参议院小企业与创业委员会担任政策顾问的布伦丹·汉拉恩出任欧洲事务高级官员。

据路透社报道，美国国务院欧洲和欧亚事务局高级官员路易斯·博诺25日在发给工作人员的一封邮件中说，汉拉恩将接替他的职位。博诺说，汉拉恩“从私营部门和国会参议院带来宝贵经验”，将很好地带领欧洲和欧亚事务局在国务院改组期间完成工作。

鲁比奥22日宣布对国务院进行全面重组，将精简机构和裁减人员，以节约开支、提升效率。

根据美国务院网站上的个人履历介绍，汉拉恩先后从哈佛大学和斯坦福大学获得学士和硕士学位，职业生涯从美国麦肯锡咨询公司起步，曾是美国私募巨头贝恩投资公司北美私募股权团队的投资人，在鲁比奥领导的参议院小企业与创业委员会担任过政策顾问。

两名不愿透露姓名的美国务院官员告诉路透社，一些工作人员对汉拉恩明显缺乏相关工作经验感到担忧。

欧洲和欧亚事务局掌门人通常负责处理美国与欧洲国家的外交事务，一般由经参议院认定的官员担任。自2022年2月俄乌冲突升级以来，担任该职务的官员在美国应对俄乌冲突等事务中扮演关键角色。“高级官员”相当于代理掌门人。

按路透社说法，这一人事变动正值美欧关系愈发紧张之际。今年1月美国总统唐纳德·特朗普上台以来，美国政府大幅调整外交政策，包括撇开乌克兰及欧洲盟友与俄罗斯接触、推动乌方接受停火以及放松前任约瑟夫·拜登政府对俄罗斯采取的诸多制裁措施等，引发乌克兰和欧洲国家不满。特朗普要求欧洲盟国承担更多防务责任，还多次对丹麦自治领地格陵兰岛提出领土诉求，美欧分歧加剧。（刘曦）

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