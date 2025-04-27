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美国经济学家萨克斯：美国单边主义政策破坏全球秩序

2025年04月27日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月26日电（记者施春　杨士龙）美国经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前说，美国的单边主义政策正在严重影响全球和平与发展。

　　在由中方主持召开的“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”安理会阿里亚模式会议上，萨克斯说，按照他的研究，在193个联合国会员国中，美国在“各国对联合国多边主义支持指数”中排名垫底，表明“美国是最不支持联合国多边主义的国家”。他将此归因于美方频频违反国际承诺、实施单边制裁，以及在联合国大会屡次投票反对多数国家的立场。

　　在视频连线发言中，萨克斯批评美国以错误的经济逻辑为依据，对他国滥施关税。“特朗普总统声称美国的贸易逆差是其他国家占了美国的便宜。这完全不符合事实。”他指出，美国的贸易逆差源于自身财政赤字和低储蓄率，而非别国的贸易行为。这些单边关税措施毫无正当理由，“不仅违反了多边主义，在我看来，也违反了美国宪法，因为宪法将征税权赋予国会，而不是总统”。

　　萨克斯说，美国的“经济霸凌”不仅包括滥施关税，还涉及对个人、金融机构和主权国家资产的单方面制裁。这些措施让人们失去了获取食物、水和医疗服务的机会，推高了死亡率，“不仅违反联合国宪章，而且在道义上站不住脚”。

　　他批评美国将美元作为对外政策工具，冻结他国的美元储备，“这是对美元作为国际结算工具角色的滥用”。

　　萨克斯指出，美国连续多年阻止世贸组织上诉机构法官遴选，使这一国际争端解决机制陷入瘫痪。

　　萨克斯警告，单边主义带来的后果是严重的，包括国际贸易体系崩溃、军备竞赛、地区冲突，以及应对气候变化与可持续发展的多边框架遭到破坏。他说：“国际贸易不是一场你输我赢的游戏，而应是互利共赢。”

　　萨克斯呼吁国际社会回归联合国宪章框架下的合作。“我们必须抵制单边主义，积极捍卫联合国宪章，把它作为我们安全、生存和可持续发展的关键。”

(责编：崔越、徐祥丽)

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