新华社开普敦4月26日电（记者王雷 王晓梅）南非开普敦第四届中文歌曲演唱大赛26日在开普敦赫鲁特斯库尔高中举行。数十位参赛选手为观众献上一场中国文化的视听盛宴。

来自当地高等院校和中小学校的选手分别参加了大学组和中小学组的比赛。尽管选手们中文水平和学习时长不一，但他们落落大方、自信热情的表演赢得阵阵掌声和欢呼声。来自开普敦诺尔玛路小学的4名小学生带来《小星星》《春天在哪里》《数鸭子》等中文歌曲联唱点燃观众热情，大家边鼓掌边合唱，现场气氛热烈。

获得大学组比赛一等奖的斯泰伦博斯大学学生阿希库娅·诺罗迪安说，中国文化有魅力，中文歌曲非常优美。通过学习中文，她结识了许多朋友，还给她未来就业带来优势。

当地中学生莉萨·米歇尔斯以充沛的感情、精湛的技巧演唱了《大鱼》，获得中小学组比赛一等奖。米歇尔斯学习中文已有4年。她告诉新华社记者，学习中文让她获益匪浅，为她打开了与不同文化背景的人交流的大门。中国文化多元而独特，她有幸去过中国，并亲身感受了中国文化的魅力。

中国驻开普敦副总领事汤长安致辞表示，学唱中文歌曲，不仅能帮助学习者掌握这门语言，也能更好理解中国文化。他鼓励南非学生成为连接中国和南非的桥梁，为深化中南友谊贡献力量。

南非开普敦大学孔子学院中方院长冯芃芃在接受新华社记者采访时说，组织此次中文歌曲演唱大赛，是希望能够在中文学习中融入艺术元素，通过音乐之美传递中文之美，加深南非学生对于中国文化的理解。

本次比赛由南非开普敦大学孔子学院主办，西开普大学孔子学院和斯泰伦博斯大学孔子学院协办。

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