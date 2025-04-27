新华社马斯喀特4月26日电（记者汪强）伊朗与美国26日在阿曼首都马斯喀特举行了第三轮间接会谈，会谈持续约6小时后结束。伊朗外长阿拉格齐表示，双方仍存在分歧。

据伊朗国家电视台报道，阿拉格齐在会谈结束后接受该电视台采访时表示，此次会谈较以往更为严肃，已逐步进入更具体的技术性讨论，专家的参与非常有用。他指出，双方在宏观层面和细节问题上均存在分歧。“有些分歧非常严重，有些则相对缓和，另一些则有其自身的复杂性。在下轮会谈前，双方将各自进行更多研究，以缩小分歧。”

阿拉格齐表示，会谈氛围严肃而务实，为取得进展带来希望。伊朗方面对谈判的进程感到满意。但他同时强调，伊朗的乐观仍建立在极度的谨慎之上，需要先达成总体共识再讨论细节。

阿拉格齐重申，此次会谈仅限于核问题，旨在通过就伊朗核计划建立信任以换取解除制裁。伊朗不会接受将其他议题纳入谈判范围，“前三轮会谈中，双方均严格遵守了这一原则”。

阿拉格齐还说，本轮会谈首次有经济专家参与，收效显著。伊朗原子能组织的专家也有可能参加谈判。“随着进程推进，谈判已涉及更具体的核技术议题，相关领域专家将逐步加入。”

阿拉格齐说，下轮会谈可能于5月3日举行，具体地点将由阿曼政府确定并通知双方。

当天，阿曼外交大臣巴德尔在社交媒体上发文说，此次会谈确认了基于相互尊重和持久承诺达成协议的共同愿望，下一轮高级别会谈初步定于5月3日举行。

美国与伊朗12日在马斯喀特举行了首轮间接会谈。这是自2018年5月美国总统特朗普单方面退出伊核协议以来，美伊双方首次正式开启谈判。双方于19日在意大利罗马举行了第二轮间接会谈。

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