新华社阿拉木图4月26日电（记者苟洪景）当地时间4月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿拉木图会见吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫。

王毅说，中吉山水相连，双方始终以信相交、以诚相待，是彼此可信赖、能交心的好兄弟、好伙伴。在习近平主席同扎帕罗夫总统战略引领下，两国关系快速发展，双方正携手构建睦邻友好、共享繁荣的命运共同体。中方坚定支持吉方走符合本国国情的发展道路，坚决反对任何势力以任何借口干涉吉内政，相信吉方将继续支持中方在涉及核心利益问题上的正当立场。愿同吉方一道，落实好两国元首共识，保持高层交往，深化战略互信，拓展互利合作，更好造福两国和本地区人民。

库鲁巴耶夫表示，扎帕罗夫总统今年2月访华取得圆满成功，为吉中关系注入新的强劲动力。感谢中方为吉经济社会发展提供的大力支持，吉方愿同中方一道，按照两国元首指引的方向，深化吉中睦邻友好，建设好吉中命运共同体。

双方梳理了共建“一带一路”重点合作项目，一致同意有序推进中吉乌铁路建设，深入挖掘双方利益契合点，不断丰富两国关系内涵，进一步便利人员往来。库鲁巴耶夫表示，中国已成为吉最大经贸合作伙伴，吉方欢迎并愿为中方企业来吉投资兴业提供良好营商环境。

双方就关税问题交换了看法，认为坚守多边主义是最大公约数，应加强协作、携手应对，坚持自由贸易，维护国际规则，维护各自正当权益和本地区共同利益。

双方还就加强上海合作组织中的合作交换了看法。吉方表示，支持中方担任上合组织轮值主席国并举办天津峰会。

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