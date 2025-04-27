新华社科伦坡4月26日电（记者陈冬书）“世界太极日”活动26日在斯里兰卡首都科伦坡举行，吸引当地200余名太极爱好者参加。

活动中，斯里兰卡健身气功协会、斯里兰卡武术协会及当地太极爱好者表演了太极拳、太极剑、太极扇等，吸引众多游客驻足观看。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏在活动上致辞表示，在斯里兰卡，学习太极已成为了解中国和中国文化的重要途径。希望此次活动能吸引更多当地朋友参与，进一步促进中斯体育文化交流，增进两国人民友谊。

斯里兰卡青年事务和体育部长苏尼尔·库马拉·加马格说，未来斯里兰卡将进一步推广太极运动，并将其纳入青少年培训计划和社区健康项目，定期举办太极研讨会和推广活动，通过体育文化纽带架设斯中互学互鉴的桥梁。

55岁的太极教练罗汉·穆图马拉在接受记者采访时表示，“我练习太极已经有35年了，我已培训了100多名学生。太极运动是一项滋养身心的训练，我认为它体现了中国文化的精深与智慧。”

本次活动由中国驻斯里兰卡大使馆、斯里兰卡青年事务和体育部共同主办。

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