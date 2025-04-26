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伊朗南部港口爆炸已致4死516伤

2025年04月26日23:03 | 来源：新华网
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4月26日，救援人员在伊朗南部沙希德拉贾伊港的爆炸现场开展救援工作。新华社发（伊朗伊斯兰共和国通讯社供图）

　　新华社德黑兰4月26日电（记者陈霄　沙达提）据伊朗国家电视台26日报道，伊朗南部沙希德拉贾伊港当天发生的爆炸事件已造成至少4人死亡。伊朗紧急救援组织发言人巴巴克·耶克塔帕拉斯特表示，目前已有516名伤者被送往医院。

　　伊朗总统佩泽希齐扬26日在社交平台发文，向爆炸事件中的遇难者表示深切同情，同时要求对该事件进行调查。伊朗内政部长伊斯坎德尔·莫梅尼作为特别代表被派往事发港口所在城市阿巴斯，负责事件调查和善后事宜等工作。

4月26日，伊朗南部沙希德拉贾伊港的爆炸现场升起浓烟。新华社发（伊朗伊斯兰共和国通讯社供图）

　　据伊朗媒体报道，当地时间26日12时许，沙希德拉贾伊港集装箱码头附近发生火灾，大火引发剧烈爆炸。目前尚无事发地集装箱内容物的确切信息，爆炸地点附近有易燃物。

　　目击者称，起初火势并不大，但由于事发时当地气温高达40摄氏度，加上易燃物堆积，火势迅速蔓延并引发爆炸。报道说，爆炸现场附近有类似硫黄的气味。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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