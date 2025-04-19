新华社东京4月19日电（记者陈泽安 欣芷如）鉴于近期日本社会恶性治安案件呈增加趋势，多地发生群体性食品卫生安全事件，中国驻日本大使馆近日发文提醒在日中国公民加强安全防范，注意人身及食品卫生安全。

提醒说，2024年12月以来日本福冈县北九州市、长野县长野市、岐阜县岐阜市等地发生无差别杀人事件，多名无辜市民死伤。近两周，日本爱知县一宫市、东京都新宿区、埼玉县埼玉市等地先后发生以年轻女性为目标的凶杀案。此外，盗抢、跟踪、电信诈骗等案件时有发生，屡有中国公民受害。

提醒还说，近期日本多地发生群体性食品卫生安全事件，出现感染诺如病毒情况，个别症状严重者死亡。日本研究机构称，由诺如病毒等引发的感染性胃肠炎患者数达到近10年同期峰值。

鉴于此，中国驻日本大使馆提醒在日同胞特别是来日游客加强安全防范，注意人身及食品卫生安全。如遭遇安全威胁等紧急情况，请及时向日本警方报案，并联系中国驻日本使领馆或外交部全球领事保护与服务应急热线求助。

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