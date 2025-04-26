新华社阿拉木图4月26日电 中国－中亚外长第六次会晤新闻公报

2025年4月26日，中国－中亚外长第六次会晤在哈萨克斯坦阿拉木图市举行。哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长努尔特列乌，中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长王毅，吉尔吉斯共和国外交部长库鲁巴耶夫，塔吉克斯坦共和国外交部长穆赫里丁，乌兹别克斯坦共和国外交部长赛义多夫、土库曼斯坦驻华大使杜尔德耶夫出席会晤。

会晤结束后，与会外长（下称“各方”）通过以下公报。

各方在友好、相互尊重的气氛中举行建设性对话，就中国同中亚国家关系发展、中国－中亚机制框架内各方共同关心的重点合作深入交换意见。

一、各方梳理了2024年12月在成都举行的中国－中亚外长第五次会晤成果落实情况，认为中国－中亚机制在加强地区合作中发挥着重要作用，有效促进政治、经济和文化交流，为维护地区和平稳定作出了积极贡献。各方重申决心携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

二、各方就即将在阿斯塔纳举行的第二届中国－中亚峰会筹备工作及峰会拟签署文件清单交换意见。

外长们高度评价哈方为筹办第二届中国－中亚峰会所做工作，各方将继续通过外交渠道保持密切沟通协作，确保峰会圆满成功、取得丰硕成果。

三、各方高度评价机制框架内成立的经贸、产业和投资、农业、交通、海关、公安内务、应急管理等部级合作机制所做高效工作，以及在促进中国－中亚机制各领域合作发展方面发挥的重要作用。

四、各方支持中国－中亚机制秘书处全面运营和孙炜东作为秘书长人选，认为秘书处为推动落实六国元首提出的倡议和任务发挥关键作用。

五、各方重申在涉及彼此主权、独立、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持，反对外部势力干涉本机制各国内政。

六、中亚国家高度评价并愿积极践行中方提出的全球安全倡议。

各方主张通过政治和外交途径在国际法准则以及平等和尊重彼此利益基础上解决一切地区问题。

七、各方重申支持多边主义，支持国际贸易规则，不认同单边保护主义的做法，将为此加强协调，形成一致立场，以维护自身正当权益。

各方高度评价经贸领域合作取得的丰硕成果，指出在经贸部长会议、实业家委员会、海关署长会晤机制框架下进一步挖掘经贸合作潜力十分重要，支持加强数字贸易和绿色经济等新兴领域合作。

各方欢迎在中国－中亚机制成员国举办进出口展览、商务和投资活动，提升贸易规模，加强经贸合作。

八、各方指出，在机制框架内加强投资合作、扩大产业合作、保障产供链稳定并提升效率十分重要，欢迎哈方举办第二届中国－中亚产业与投资合作论坛。

九、各方愿深化高质量共建“一带一路”合作，在基础设施建设、数字互联互通和绿色经济领域实施互利合作项目，挖掘交通走廊和货运潜力，保障合作项目平稳顺利推进。

各方致力于进一步加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略和“新乌兹别克斯坦”2022－2026年发展战略等中亚国家发展倡议和战略的协调与对接，加强各领域务实合作，形成深度互补、共赢的合作新格局。

各方高度评价中亚国家元首协商会晤机制，认为该机制是就巩固地区团结、保障稳定和可持续发展、全面深化关系等现实问题协调立场的重要区域性平台。

中国－中亚交通部长会议机制切实开展协作，共同实施交通物流领域合作项目，包括开展中国－中亚可持续交通人文交流合作和中国－中亚国际道路运输行车许可证电子化合作，各方对此高度评价。

各方强调，必须提升中亚作为最重要的跨欧亚交通枢纽的地位和作用，深化中欧（亚）班列合作。

十、各方将继续开展工作，在保障国际能源和粮食安全、发展国际交通物流线路、保障关键商品供应畅通方面提升中亚作用。

十一、各方指出，中国中亚农业领域合作潜力巨大，愿加强中国－中亚农业部长会议机制工作，共同促进农产品贸易，加强粮食安全，通过创新技术应用和扩大相互农产品贸易推动农业发展。

各方将积极发展智慧农业，就节水、绿色等高效技术和先进做法交流经验。

十二、各方重申，应全面发掘中国中亚能源潜力，扩大能源合作，包括发展可再生能源、实施低碳能源合作项目。

十三、各方欢迎：

——2025年4月4日至5日第一届撒马尔罕国际气候论坛在撒马尔罕成功举行，认为该论坛是推进气候稳定性领域合作的重要举措；

——2025年5月29日至31日在杜尚别举行国际冰川保护高级别会议；

——2025年10月30日至11月13日在撒马尔罕举办第43届联合国教科文组织大会；

——2026年在哈萨克斯坦举办地区气候峰会，峰会将有助于系统化整合地区内现有和计划中的气候方案，制定协调一致的气候行动战略；

——2027年在吉尔吉斯斯坦举办“比什凯克+25”第二届全球山地峰会，落实第77届联合国大会通过的《山地可持续发展决议》，该决议宣布2023年至2027年实施《山区发展五年纲要》，旨在加强山地议程及其后续有效落实的国际合作。

各方支持塔吉克斯坦关于全球水问题的系列倡议，包括“水促进可持续发展”2018－2028十年行动倡议和确定2025年为国际冰川保护年，认为这将促进人与自然和谐发展和全球可持续发展。

十四、各方愿支持中哈霍尔果斯国际边境合作中心充分发挥经贸合作平台作用，支持伊尔克什坦口岸农副产品加工产业园工作。

十五、各方认为，有必要加强自由经济区之间的合作，简化机制各方参与的程序。

十六、各方指出，合力完善减贫、增加就业和民众收入等领域政策十分重要。各方愿通过开展专家交流和先进方法互鉴加强在上述领域合作。

十七、各方指出扩大媒体合作、人文合作十分必要，包括开展学术、青年交流，联合举办文化和体育活动。

各方欢迎尽快成立中国－中亚教育部长会议机制并举行首次会议。

各方愿继续加强全方位教育务实合作，将共同办好鲁班工坊、孔子学院等教育合作项目。

各方对在哈萨克斯坦举办第五届中国－中亚智库论坛表示欢迎，认为该论坛是就中国－中亚机制未来发展开展交流并提出建议的重要平台之一。

各方愿积极参与今年5月、6月在阿斯塔纳举办的中国－中亚媒体合作论坛、中国－中亚通讯社论坛、中国－中亚人文交流活动。

各方指出塔吉克斯坦倡议的联合国大会决议草案的重要性，该决议旨在建立中亚人工智能自我监管机制，设立用于整合算力网络的区域人工智能中心，成立联合研究中心。

各方赞赏中方推动联合国大会协商一致通过“加强人工智能能力建设国际合作”决议，欢迎中方提出《人工智能能力建设普惠计划》，愿共同推进落实联大决议和《全球数字契约》。中方欢迎各方加入人工智能能力建设国际合作之友小组。

十八、各方愿深化卫生领域合作，推进中医药中心建设，包括开展中草药种植、加工合作，打造“健康丝绸之路”。

十九、各方指出，在中国－中亚机制框架内进一步深化旅游合作具有重要意义，愿共同探讨采取系列举措，包括简化签证手续，为扩大中国和中亚国家间游客往来、中小企业合作创造便利条件。

二十、各方重申，将巩固地区和国际安全，共同打击“三股势力”、跨国犯罪、网络威胁以及非法贩运麻醉药品、精神药物及其前体。

各方认为杜尚别反恐进程框架下的安全对话平台具有重要意义，并支持塔吉克斯坦提出的“为子孙后代建设和平的十年”的倡议。

二十一、各方愿在联合国及其他多边机制框架内继续密切协调协作，严格遵守联合国宪章宗旨和原则以及公认的国际法准则，支持多边主义，维护国际公平正义。

各方欢迎在阿拉木图尽快设立联合国可持续发展目标中亚及阿富汗区域中心。

各方欢迎在杜尚别市成立上海合作组织禁毒中心，认为这是应对毒品威胁的重要一步，将极大增进地区国家间协作。

各方支持上海合作组织禁毒中心与中亚地区禁毒信息协调中心密切合作，愿定期开展联合禁毒行动，并强调上海合作组织禁毒中心同中亚地区禁毒信息协调中心协调对接的重要性。

各方愿在落实哈方关于建立国际生物安全机构倡议框架内深化合作。

各方指出，在联合国及其他多边平台框架内加强对话与合作，及时就国际和地区热点问题交换意见、协调立场具有重要意义。

二十二、各方感谢哈方高水平举办中国－中亚外长第六次会晤。

二十三、各方商定于2026年在中国举办下次中国－中亚外长会晤。

(责编：岳弘彬、牛镛)