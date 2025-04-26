新华社德黑兰4月26日电（记者陈霄 沙达提）伊朗媒体26日报道说，伊朗南部沙希德拉贾伊港爆炸已造成516人受伤。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼对媒体表示，目前已确定存放在港口一角、可能装有化学品的集装箱发生了爆炸。不过在大火完全熄灭前，很难对爆炸原因给出准确结论。她承诺在查明原因后向公众公布具体情况。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗海关发布的消息说，爆炸发生在集装箱区一个隶属于港口和海事组织的区域。由于爆炸地点位于海关办公楼2公里内，办公楼屋顶受损、设备坠落、窗户破碎，造成多名海关工作人员受伤。

报道说，伊朗第一副总统阿雷夫在爆炸发生后与霍尔木兹甘省省长通电话时表示，要彻底调查事故的确切原因和损失程度，并加强该省所有港口和工业设施的安全措施。

据伊朗法尔斯通讯社当天报道，伊朗国家石油公司在爆炸后发表声明说，爆炸与该公司在该地区相关的石油设施无关。

据报道，目前伊朗海关已发布紧急指令，暂停向沙希德拉贾伊港出口和转运货物，直至另行通知。

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