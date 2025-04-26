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中国－中亚外长举行第六次会晤

2025年04月26日19:32 | 来源：新华网
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新华社阿拉木图4月26日电（记者赵宇 郑钰）当地时间4月26日，中国－中亚外长第六次会晤在阿拉木图举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长赛义多夫、土库曼斯坦代表以及中国－中亚机制秘书长共同出席。本次外长会晤为将于年内举行的第二届中国－中亚峰会作了全面政治准备，并就全方位推进中国－中亚合作进行深入沟通。

王毅说，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有方式展开。单边主义、贸易保护主义加速抬头，“逆全球化”潮流严重冲击自由贸易体系。美方一意孤行，向180多个国家随意加征关税，侵犯了各国正当权益，违反了世贸组织规则，损害了以规则为基础的多边贸易体制，破坏了全球经济稳定。中方站出来进行必要反制，既是为了维护自身正当权益，也是为了维护国际规则秩序和国际公平正义。作为全球第二大经济体和负责任大国，无论国际风云如何变幻，中国都将坚定不移推进高水平对外开放，与邻国共谋发展，同世界共享机遇，同时继续承担应尽的国际责任，履行应尽的国际义务。王毅就深化中国－中亚合作提出中方5点建议。

一是坚持讲信修睦。充分发挥元首外交的战略引领作用，筹备好第二届中国－中亚峰会，以落实元首共识为根本遵循，筑牢六国睦邻友好、团结互信的政治基础。

二是坚持互利合作。制定实施更多便利化举措，进一步提升贸易和投资规模。

三是坚持机制建设。加强统筹协调，加快机制“四梁八柱”建设，更好发挥12个重点领域部级合作机制作用。

四是坚持公平正义。共同铭记历史，纪念世界反法西斯战争胜利80周年和联合国成立80周年。

五是坚持世代友好。秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，增进相互理解，让世代友好薪火相传。

与会中亚国家外长高度评价同中国的高水平团结互信和中国－中亚机制重要作用，支持中方提出的周边命运共同体建设，将以六国元首西安峰会共识为指引，继续在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，深入挖掘双方合作潜力，打造中国－中亚命运共同体建设新的里程碑。中亚各国将加强本国发展战略同共建“一带一路”倡议对接，深化贸易畅通、产业投资、互联互通、绿色矿产、农业现代化、人员往来便利化等优先方向合作，实现可持续发展和共同繁荣。共同打击“三股势力”和跨国犯罪，维护地区和平安宁。

各方欢迎中国－中亚秘书处启动全面运营，将全力支持秘书处为促进中国中亚合作发挥积极作用。

各方认为，中国是动荡世界中的稳定因素，为多边主义发挥了示范作用。各方重申支持多边主义，加强在联合国等框架下的对话合作。各方表示支持国际贸易规则，不认同单边保护主义的做法，将为此加强协调，维护自身正当权益，促进地区贸易畅通。

会议发表了新闻公报。

与会期间，王毅同与会中亚国家外长分别举行双边会见。

(责编：王静、胡永秋)

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