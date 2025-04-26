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中国代表：美滥用东道国地位频繁拒签他国外交人员

2025年04月26日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月25日电（记者施春）中国常驻联合国副代表耿爽25日表示，美国滥用东道国地位，频繁对特定国家的外交人员拒发签证、限制旅行自由，不仅干扰联合国正常运作，更暴露出将“美国优先”凌驾于国际规则之上的霸权心态和霸凌做派。

　　当天，耿爽在联合国东道国关系委员会会议上发言时说，获取签证和旅行自由是各国常驻联合国代表团外交人员的当然权利，保障这一权利是美国作为联合国东道国应尽的国际义务，也是美国签署《联合国总部协定》作出的法律承诺。这本不应该成为一个问题，但遗憾的是，一段时间以来，美国频繁对特定国家的外交人员拒发签证、限制旅行自由，严重影响有关国家正常有效参与联合国工作。

　　耿爽指出，美方做法违反外交礼节。这种无视并拒绝外交人员基本权利的做法，是对他国外交官的不尊重，也完全不符合东道国应有的“待客之道”。

　　耿爽强调，美方做法违反国际法义务。签证和旅行自由是《维也纳外交关系公约》《联合国总部协定》重点保障的外交人员权利。为参加联合国会议的人员发放签证，是美国作为东道国应履行的法律义务。在这个问题上，美国没有自由裁量权，不能从双边关系的亲疏远近出发，对特定国家采取歧视性做法。

　　耿爽说，美方做法违反基本人道。美方不顾外交人员及其家属在医疗、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧视性措施，粗暴限制特定国家外交人员及其家属的旅行自由和就医需求，拒绝为有关国家外交人员及时发放签证，近期甚至还发生威逼他国外交人员的事件。美方有关做法严重侵犯外交人员的安全、尊严和自由，违背人道主义的基本原则。

　　耿爽说，中方与不少在座的国家一样，长期以来遭受美方各种无理限制。我们敦促美方立即改弦更张，停止基于双边关系和政治因素阻碍会员国参与联合国工作；敦促美方严格遵守《维也纳外交关系公约》《联合国特权及豁免公约》及《联合国总部协定》等法律文书的原则和精神；敦促美方积极履行东道国义务，重视会员国合理诉求，切实保障各国常驻团及其人员的安全、履职和尊严。

(责编：徐婵、胡永秋)

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