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世界防治疟疾日：喀麦隆的抗疟课堂

2025年04月25日17:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅温得4月25日电 （记者薛丹、黄培昭）近日，中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队在世界防治疟疾日来临之际联合当地医院，开展以“携手抗疟无国界，中非同心护健康”为主题的疟疾防治宣教及赠药活动，共同推动中非健康合作。

此次活动以“三个一”（一堂课，一部短剧，一批蚊帐）的形式开展。活动现场，医疗队队员围绕疟疾早期检测展开了专题培训，还通过自制的短片以诙谐剧情和动画拆解疟疾传播机制，搭配图文展板与趣味问答，将医学知识转化为通俗易懂的健康指南，传授给当地民众。感染疟疾后康复的患者马丁感慨：“中国医疗队带来的专业知识和创新科普方式，让我对疟疾诊疗有了更深入的认识。学到了疟疾防护要点，回家后一定会向家人朋友分享今天的收获。”

图为活动现场。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队 供图

活动现场。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队供图

【2】图为活动现场。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队 供图

活动现场。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队供图

【3】赠送抗疟物资。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队 供图

赠送抗疟物资。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队供图

【4】图为活动结束后的合影。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队 供图

活动结束后的合影。中国（山西）第24批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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